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МИД раскритиковал новый транш финансовой помощи Украине - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804906337.html
МИД раскритиковал новый транш финансовой помощи Украине
МИД раскритиковал новый транш финансовой помощи Украине - РИА Новости, 25.07.2022
МИД раскритиковал новый транш финансовой помощи Украине
Поставками Украине вооружения и техники Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия, но любые попытки добиться победы на поле боя это дорога... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T22:07
2022-07-25T22:11
специальная военная операция на украине
украина
европа
россия
в мире
евросоюз
киев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Поставками Украине вооружения и техники Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия, но любые попытки добиться победы на поле боя это дорога в пропасть и для Киева, и для Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выделение Евросоюзом еще 500 миллионов евро на поставки оружия Украине."Поставками украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России "оливковую ветвь мира". Любые попытки добиться "победы на поле боя" – прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Подчеркивается, что выделение денег на поставки оружия говорит о тотальной неготовности ЕС содействовать политическому урегулированию на Украине."За чуть более год существования "Европейского фонда мира", который с учетом его использования для поставок оружия корректнее именовать "фондом войны", на вооружение Украины было потрачено уже 2,5 млрд евро – почти половина его бюджета, рассчитанного до 2027 г. Так что за совершаемые украинскими ВС и националистическими батальонами военные преступления, убийства мирных жителей, женщин, стариков и детей, разрушение гражданской инфраструктуры, включая мосты, спонсоры из ЕС должны нести ту же ответственность, что и киевский режим", - также отметила Захарова.
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украина, европа, россия, в мире, евросоюз, киев
22:07 25.07.2022 (обновлено: 22:11 25.07.2022)
 
МИД раскритиковал новый транш финансовой помощи Украине

Захарова: поставками оружия Украине Европа продолжает инвестировать в военные действия

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Поставками Украине вооружения и техники Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия, но любые попытки добиться победы на поле боя это дорога в пропасть и для Киева, и для Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выделение Евросоюзом еще 500 миллионов евро на поставки оружия Украине.
"Поставками украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России "оливковую ветвь мира". Любые попытки добиться "победы на поле боя" – прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Подчеркивается, что выделение денег на поставки оружия говорит о тотальной неготовности ЕС содействовать политическому урегулированию на Украине.
"За чуть более год существования "Европейского фонда мира", который с учетом его использования для поставок оружия корректнее именовать "фондом войны", на вооружение Украины было потрачено уже 2,5 млрд евро – почти половина его бюджета, рассчитанного до 2027 г. Так что за совершаемые украинскими ВС и националистическими батальонами военные преступления, убийства мирных жителей, женщин, стариков и детей, разрушение гражданской инфраструктуры, включая мосты, спонсоры из ЕС должны нести ту же ответственность, что и киевский режим", - также отметила Захарова.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаРоссияВ миреЕвросоюзКиев
 
 
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