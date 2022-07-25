https://ria.ru/20220725/ukraina-1804906337.html

МИД раскритиковал новый транш финансовой помощи Украине

МИД раскритиковал новый транш финансовой помощи Украине - РИА Новости, 25.07.2022

МИД раскритиковал новый транш финансовой помощи Украине

Поставками Украине вооружения и техники Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия, но любые попытки добиться победы на поле боя это дорога... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T22:07

2022-07-25T22:07

2022-07-25T22:11

специальная военная операция на украине

украина

европа

россия

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евросоюз

киев

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Поставками Украине вооружения и техники Евросоюз продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия, но любые попытки добиться победы на поле боя это дорога в пропасть и для Киева, и для Брюсселя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выделение Евросоюзом еще 500 миллионов евро на поставки оружия Украине."Поставками украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России "оливковую ветвь мира". Любые попытки добиться "победы на поле боя" – прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Подчеркивается, что выделение денег на поставки оружия говорит о тотальной неготовности ЕС содействовать политическому урегулированию на Украине."За чуть более год существования "Европейского фонда мира", который с учетом его использования для поставок оружия корректнее именовать "фондом войны", на вооружение Украины было потрачено уже 2,5 млрд евро – почти половина его бюджета, рассчитанного до 2027 г. Так что за совершаемые украинскими ВС и националистическими батальонами военные преступления, убийства мирных жителей, женщин, стариков и детей, разрушение гражданской инфраструктуры, включая мосты, спонсоры из ЕС должны нести ту же ответственность, что и киевский режим", - также отметила Захарова.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, европа, россия, в мире, евросоюз, киев