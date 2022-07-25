https://ria.ru/20220725/ukraina-1804870489.html
Зеленский сменил командующего Силами специальных операций
Зеленский сменил командующего Силами специальных операций - РИА Новости, 25.07.2022
Зеленский сменил командующего Силами специальных операций
Владимир Зеленский уволил с должности командующего Силами специальных операций украинских войск Григория Галагана и назначил вместо него Виктора Хоренко. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:57
2022-07-25T18:57
2022-07-25T23:50
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил с должности командующего Силами специальных операций украинских войск Григория Галагана и назначил вместо него Виктора Хоренко.Оба указа Зеленский подписал в понедельник. Они размещены на сайте его офиса. Причина увольнения не указана."Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте указа.Ранее в понедельник Зеленский уволил Руслана Демченко с поста первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
https://ria.ru/20220719/gorbenko-1803410182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский
18:57 25.07.2022 (обновлено: 23:50 25.07.2022)
Зеленский сменил командующего Силами специальных операций
Зеленский назначил Хоренко командующим Силами специальных операций вместо Галагана