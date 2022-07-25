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Зеленский сменил командующего Силами специальных операций - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804870489.html
Зеленский сменил командующего Силами специальных операций
Зеленский сменил командующего Силами специальных операций - РИА Новости, 25.07.2022
Зеленский сменил командующего Силами специальных операций
Владимир Зеленский уволил с должности командующего Силами специальных операций украинских войск Григория Галагана и назначил вместо него Виктора Хоренко. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:57
2022-07-25T23:50
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил с должности командующего Силами специальных операций украинских войск Григория Галагана и назначил вместо него Виктора Хоренко.Оба указа Зеленский подписал в понедельник. Они размещены на сайте его офиса. Причина увольнения не указана."Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте указа.Ранее в понедельник Зеленский уволил Руслана Демченко с поста первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
https://ria.ru/20220719/gorbenko-1803410182.html
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украина, владимир зеленский
18:57 25.07.2022 (обновлено: 23:50 25.07.2022)
 
Зеленский сменил командующего Силами специальных операций

Зеленский назначил Хоренко командующим Силами специальных операций вместо Галагана

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил с должности командующего Силами специальных операций украинских войск Григория Галагана и назначил вместо него Виктора Хоренко.
Оба указа Зеленский подписал в понедельник. Они размещены на сайте его офиса. Причина увольнения не указана.
"Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте указа.
Ранее в понедельник Зеленский уволил Руслана Демченко с поста первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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