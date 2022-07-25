https://ria.ru/20220725/ukraina-1804870489.html

Зеленский сменил командующего Силами специальных операций

Зеленский сменил командующего Силами специальных операций - РИА Новости, 25.07.2022

Зеленский сменил командующего Силами специальных операций

Владимир Зеленский уволил с должности командующего Силами специальных операций украинских войск Григория Галагана и назначил вместо него Виктора Хоренко. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:57

2022-07-25T18:57

2022-07-25T23:50

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский уволил с должности командующего Силами специальных операций украинских войск Григория Галагана и назначил вместо него Виктора Хоренко.Оба указа Зеленский подписал в понедельник. Они размещены на сайте его офиса. Причина увольнения не указана."Назначить Хоренко Виктора Александровича командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Украины", — говорится в тексте указа.Ранее в понедельник Зеленский уволил Руслана Демченко с поста первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

https://ria.ru/20220719/gorbenko-1803410182.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский