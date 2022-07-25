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"Когда ждать на черном рынке?" Немцев взбесила поставка техники Украине - РИА Новости, 25.07.2022
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"Когда ждать на черном рынке?" Немцев взбесила поставка техники Украине
"Когда ждать на черном рынке?" Немцев взбесила поставка техники Украине - РИА Новости, 25.07.2022
"Когда ждать на черном рынке?" Немцев взбесила поставка техники Украине
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали власти Германии за поставку Украине первых трех зенитно-ракетных комплексов "Гепард" и боеприпасов к ним... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:06
2022-07-25T16:31
в мире
алексей резников
владимир путин
россия
германия
украина
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали власти Германии за поставку Украине первых трех зенитно-ракетных комплексов "Гепард" и боеприпасов к ним. Многие отметили, что такой ход не способствует мирному решению конфликта."Что мы получаем от Украины и что мы получаем от России? Какие немецкие и национальные интересы преследует этими поставками наше правительство?!" — возмутилась Thusnelda."Сколько времени пройдет, прежде чем их либо уничтожат, либо выставят на черном рынке?" — задался вопросом Michel S."Сколько они будут стоить в даркнете? Друг спрашивает", — сыронизировал Frank Busch."Какое счастье! Можно ли теперь прекратить нытье?" — написала Sabine S."А кто сейчас платит за танки? Немецкие налогоплательщики??" — возмутился Ruediger S."Целых три ЗРК. Безумие. Это научит русских бояться", — пошутил Reiner Wein."Сколько танков армяне получили из Германии? Ой, подождите, если на них нападут, это ведь не наше дело, они даже не в НАТО", — отметил Jürgen W."Это, конечно, поможет урегулированию ситуации", — посетовал Jörg S."Немецкая бронетехника на Украине, 18 градусов тепла в наших комнатах и блэкаут бесплатно", — подытожили читатели.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна получила от Германии первые три зенитно-ракетных комплекса "Гепард" и боеприпасы к ним. При этом, по его словам, ожидается поставка еще 12 ЗРК.Киевские власти неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов.В Москве, в свою очередь, предупреждали, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС. Как отмечал Владимир Путин, эти поставки, по сути, ничего не меняют, поскольку призваны возместить уничтоженное во время спецоперации украинское вооружение и лишь затягивают конфликт.
https://radiosputnik.ria.ru/20220717/tretya-mirovaya-1803081875.html
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в мире, алексей резников, владимир путин, россия, германия, украина, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны
16:06 25.07.2022 (обновлено: 16:31 25.07.2022)
 
"Когда ждать на черном рынке?" Немцев взбесила поставка техники Украине

Читатели Die Welt пришли в ярость из-за поставок зенитных установок Gepard Украине

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Немецкая зенитная самоходная установка Gepard
Немецкая зенитная самоходная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Немецкая зенитная самоходная установка Gepard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали власти Германии за поставку Украине первых трех зенитно-ракетных комплексов "Гепард" и боеприпасов к ним. Многие отметили, что такой ход не способствует мирному решению конфликта.
"Что мы получаем от Украины и что мы получаем от России? Какие немецкие и национальные интересы преследует этими поставками наше правительство?!" — возмутилась Thusnelda.
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Накачка оружием Украины приближает третью мировую, заявили в Германии
"Сколько времени пройдет, прежде чем их либо уничтожат, либо выставят на черном рынке?" — задался вопросом Michel S.
"Сколько они будут стоить в даркнете? Друг спрашивает", — сыронизировал Frank Busch.
"Какое счастье! Можно ли теперь прекратить нытье?" — написала Sabine S.
"А кто сейчас платит за танки? Немецкие налогоплательщики??" — возмутился Ruediger S.
"Целых три ЗРК. Безумие. Это научит русских бояться", — пошутил Reiner Wein.
"Сколько танков армяне получили из Германии? Ой, подождите, если на них нападут, это ведь не наше дело, они даже не в НАТО", — отметил Jürgen W.
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 22:34В мире
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"Это, конечно, поможет урегулированию ситуации", — посетовал Jörg S.
"Немецкая бронетехника на Украине, 18 градусов тепла в наших комнатах и блэкаут бесплатно", — подытожили читатели.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна получила от Германии первые три зенитно-ракетных комплекса "Гепард" и боеприпасы к ним. При этом, по его словам, ожидается поставка еще 12 ЗРК.
Киевские власти неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов.
В Москве, в свою очередь, предупреждали, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС. Как отмечал Владимир Путин, эти поставки, по сути, ничего не меняют, поскольку призваны возместить уничтоженное во время спецоперации украинское вооружение и лишь затягивают конфликт.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 17:55
Глава Минобороны Германии сообщила о недостатке ресурсов для помощи Украине
 
В миреАлексей РезниковВладимир ПутинРоссияГерманияУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороны
 
 
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