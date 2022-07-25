https://ria.ru/20220725/ukraina-1804815588.html

"Когда ждать на черном рынке?" Немцев взбесила поставка техники Украине

"Когда ждать на черном рынке?" Немцев взбесила поставка техники Украине - РИА Новости, 25.07.2022

"Когда ждать на черном рынке?" Немцев взбесила поставка техники Украине

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали власти Германии за поставку Украине первых трех зенитно-ракетных комплексов "Гепард" и боеприпасов к ним... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:06

2022-07-25T16:06

2022-07-25T16:31

в мире

алексей резников

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали власти Германии за поставку Украине первых трех зенитно-ракетных комплексов "Гепард" и боеприпасов к ним. Многие отметили, что такой ход не способствует мирному решению конфликта."Что мы получаем от Украины и что мы получаем от России? Какие немецкие и национальные интересы преследует этими поставками наше правительство?!" — возмутилась Thusnelda."Сколько времени пройдет, прежде чем их либо уничтожат, либо выставят на черном рынке?" — задался вопросом Michel S."Сколько они будут стоить в даркнете? Друг спрашивает", — сыронизировал Frank Busch."Какое счастье! Можно ли теперь прекратить нытье?" — написала Sabine S."А кто сейчас платит за танки? Немецкие налогоплательщики??" — возмутился Ruediger S."Целых три ЗРК. Безумие. Это научит русских бояться", — пошутил Reiner Wein."Сколько танков армяне получили из Германии? Ой, подождите, если на них нападут, это ведь не наше дело, они даже не в НАТО", — отметил Jürgen W."Это, конечно, поможет урегулированию ситуации", — посетовал Jörg S."Немецкая бронетехника на Украине, 18 градусов тепла в наших комнатах и блэкаут бесплатно", — подытожили читатели.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна получила от Германии первые три зенитно-ракетных комплекса "Гепард" и боеприпасы к ним. При этом, по его словам, ожидается поставка еще 12 ЗРК.Киевские власти неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов.В Москве, в свою очередь, предупреждали, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС. Как отмечал Владимир Путин, эти поставки, по сути, ничего не меняют, поскольку призваны возместить уничтоженное во время спецоперации украинское вооружение и лишь затягивают конфликт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220717/tretya-mirovaya-1803081875.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220721/kontrabanda-1804156687.html

https://ria.ru/20220719/resursy-1803526319.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, алексей резников, владимир путин, россия, германия, украина, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны