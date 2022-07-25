https://ria.ru/20220725/ukraina-1804811751.html

Европа выполняет волю Вашингтона в ущерб себе, заявил Лавров

Европа выполняет волю Вашингтона в ущерб себе, заявил Лавров - РИА Новости, 25.07.2022

Европа выполняет волю Вашингтона в ущерб себе, заявил Лавров

Европа в ситуации вокруг Украины выполняет волю Вашингтона в ущербе себе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:55

2022-07-25T15:55

2022-07-25T16:11

в мире

украина

россия

сша

сергей лавров

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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Европа в ситуации вокруг Украины выполняет волю Вашингтона в ущербе себе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Насколько тот мир, куда польское руководство хочет втянуть Украину является свободным, я думаю становится ясным с каждым проходящим днем, когда вся Европа беспрекословно подчинилась диктату США, выполняет волю Вашингтона к огромному ущербу для собственной экономики, для собственной социальной сферы. Таков свободный мир, у него есть цена", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804815588.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сша, сергей лавров