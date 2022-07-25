https://ria.ru/20220725/ukraina-1804811751.html
Европа выполняет волю Вашингтона в ущерб себе, заявил Лавров
Европа выполняет волю Вашингтона в ущерб себе, заявил Лавров - РИА Новости, 25.07.2022
Европа выполняет волю Вашингтона в ущерб себе, заявил Лавров
Европа в ситуации вокруг Украины выполняет волю Вашингтона в ущербе себе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:55
2022-07-25T15:55
2022-07-25T16:11
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. Европа в ситуации вокруг Украины выполняет волю Вашингтона в ущербе себе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Насколько тот мир, куда польское руководство хочет втянуть Украину является свободным, я думаю становится ясным с каждым проходящим днем, когда вся Европа беспрекословно подчинилась диктату США, выполняет волю Вашингтона к огромному ущербу для собственной экономики, для собственной социальной сферы. Таков свободный мир, у него есть цена", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804815588.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, сергей лавров
15:55 25.07.2022 (обновлено: 16:11 25.07.2022)
Европа выполняет волю Вашингтона в ущерб себе, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Европа в ситуации вокруг Украины выполняет волю Вашингтона в ущерб себе