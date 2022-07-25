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Брат замминистра инфраструктуры Украины подорвался на украинской мине - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804792418.html
Брат замминистра инфраструктуры Украины подорвался на украинской мине
Брат замминистра инфраструктуры Украины подорвался на украинской мине - РИА Новости, 25.07.2022
Брат замминистра инфраструктуры Украины подорвался на украинской мине
Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема — Маси Найем — рассказал, что подорвался, скорее всего, на украинской мине. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:53
2022-07-25T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема — Маси Найем — рассказал, что подорвался, скорее всего, на украинской мине.Маси Найем — украинский адвокат, после начала спецоперации России вступил в ряды украинских войск. В начале июня он был тяжело ранен. По его словам, он с другими военнослужащими наехал на мину.Он также отметил, что "коммуникация в армии нуждается в улучшении". "Все, что касается минных заграждений, минных карт — это очень серьезные вопросы… Когда мы отходим и определенные проблемы происходят с нашими — это плохо, и я считаю, что война — это конкуренция ошибок: кто больше совершит ошибок — тот скорее проиграет", — сказал Найем.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, владимир путин
14:53 25.07.2022 (обновлено: 16:39 25.07.2022)
 
Брат замминистра инфраструктуры Украины подорвался на украинской мине

Брат замминистра инфраструктуры Украины Маси Найем подорвался на украинской мине

© РИА Новости / Олеся ПотаповаУказатель "МИНЫ"
Указатель МИНЫ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
Указатель "МИНЫ". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема — Маси Найем — рассказал, что подорвался, скорее всего, на украинской мине.
Маси Найем — украинский адвокат, после начала спецоперации России вступил в ряды украинских войск. В начале июня он был тяжело ранен. По его словам, он с другими военнослужащими наехал на мину.

"Точно не российская, потому что на тот момент россияне туда не заходили. Наша ли, кто поставил, с какой целью, почему не предупредили? Это все расследуется и со временем будет понятно", — приводит слова Найема издание "Страна.ua".

Он также отметил, что "коммуникация в армии нуждается в улучшении". "Все, что касается минных заграждений, минных карт — это очень серьезные вопросы… Когда мы отходим и определенные проблемы происходят с нашими — это плохо, и я считаю, что война — это конкуренция ошибок: кто больше совершит ошибок — тот скорее проиграет", — сказал Найем.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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