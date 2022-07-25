https://ria.ru/20220725/ukraina-1804792418.html

Брат замминистра инфраструктуры Украины подорвался на украинской мине

Брат замминистра инфраструктуры Украины подорвался на украинской мине - РИА Новости, 25.07.2022

Брат замминистра инфраструктуры Украины подорвался на украинской мине

Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема — Маси Найем — рассказал, что подорвался, скорее всего, на украинской мине. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:53

2022-07-25T14:53

2022-07-25T16:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

ситуация в днр и лнр

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140783/82/1407838228_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_14303031895a7266f14870e5a3b78e72.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема — Маси Найем — рассказал, что подорвался, скорее всего, на украинской мине.Маси Найем — украинский адвокат, после начала спецоперации России вступил в ряды украинских войск. В начале июня он был тяжело ранен. По его словам, он с другими военнослужащими наехал на мину.Он также отметил, что "коммуникация в армии нуждается в улучшении". "Все, что касается минных заграждений, минных карт — это очень серьезные вопросы… Когда мы отходим и определенные проблемы происходят с нашими — это плохо, и я считаю, что война — это конкуренция ошибок: кто больше совершит ошибок — тот скорее проиграет", — сказал Найем.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220715/minoborony-1802654818.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, владимир путин