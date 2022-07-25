14:53 25.07.2022 (обновлено: 16:39 25.07.2022)
Брат замминистра инфраструктуры Украины подорвался на украинской мине
Брат замминистра инфраструктуры Украины Маси Найем подорвался на украинской мине
Указатель "МИНЫ". Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема — Маси Найем — рассказал, что подорвался, скорее всего, на украинской мине.
Маси Найем — украинский адвокат, после начала спецоперации России вступил в ряды украинских войск. В начале июня он был тяжело ранен. По его словам, он с другими военнослужащими наехал на мину.
"Точно не российская, потому что на тот момент россияне туда не заходили. Наша ли, кто поставил, с какой целью, почему не предупредили? Это все расследуется и со временем будет понятно", — приводит слова Найема издание "Страна.ua".
Он также отметил, что "коммуникация в армии нуждается в улучшении". "Все, что касается минных заграждений, минных карт — это очень серьезные вопросы… Когда мы отходим и определенные проблемы происходят с нашими — это плохо, и я считаю, что война — это конкуренция ошибок: кто больше совершит ошибок — тот скорее проиграет", — сказал Найем.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".