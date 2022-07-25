https://ria.ru/20220725/ukraina-1804777460.html
Крушение Ан-12 в Греции вскрыло продажи Киевом оружия, заявил Кива
Крушение Ан-12 в Греции вскрыло продажи Киевом оружия, заявил Кива - РИА Новости, 25.07.2022
Крушение Ан-12 в Греции вскрыло продажи Киевом оружия, заявил Кива
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявляет, что крушение самолета Ан-12 в Греции вскрыло схему продажи Киевом поставляемого оружия третьим странам. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:03
2022-07-25T14:03
2022-07-25T14:03
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греция
украина
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ан-12
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявляет, что крушение самолета Ан-12 в Греции вскрыло схему продажи Киевом поставляемого оружия третьим странам.Украинский самолет Ан-12 разбился 16 июля возле города Кавала на севере Греции. Самолет перевозил учебные и осветительные мины для минометов. При крушении самолет развалился на множество частей. По данным минобороны Сербии, вылетевший из сербского города Ниш самолет вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции страны, все восемь членов экипажа погибли."Стало известно, что потерпевший 16 июля в Греции крушение военно-транспортный самолет Ан-12 перевозил вооружение, которое западные страны ранее передали Украине. Фактически данная авиакатастрофа вскрыла схему продажи режимом Зеленского третьим странам поставляемого оружия на Украину", - написал Кива в Telegram-канале.Ранее правительство Греции запросило у Сербии и Украины данные о грузе разбившегося Ан-12.
https://ria.ru/20220717/samolet-1803024488.html
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РИА Новости
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в мире, греция, украина, сербия, ан-12
Крушение Ан-12 в Греции вскрыло продажи Киевом оружия, заявил Кива
Экс-депутат Рады Кива: крушение Ан-12 в Греции вскрыло продажи Киевом поставляемого оружия