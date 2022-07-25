https://ria.ru/20220725/ukraina-1804777460.html

Крушение Ан-12 в Греции вскрыло продажи Киевом оружия, заявил Кива

Крушение Ан-12 в Греции вскрыло продажи Киевом оружия, заявил Кива - РИА Новости, 25.07.2022

Крушение Ан-12 в Греции вскрыло продажи Киевом оружия, заявил Кива

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявляет, что крушение самолета Ан-12 в Греции вскрыло схему продажи Киевом поставляемого оружия третьим странам. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:03

2022-07-25T14:03

2022-07-25T14:03

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ан-12

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявляет, что крушение самолета Ан-12 в Греции вскрыло схему продажи Киевом поставляемого оружия третьим странам.Украинский самолет Ан-12 разбился 16 июля возле города Кавала на севере Греции. Самолет перевозил учебные и осветительные мины для минометов. При крушении самолет развалился на множество частей. По данным минобороны Сербии, вылетевший из сербского города Ниш самолет вез в Бангладеш 11,5 тонны оборонной продукции страны, все восемь членов экипажа погибли."Стало известно, что потерпевший 16 июля в Греции крушение военно-транспортный самолет Ан-12 перевозил вооружение, которое западные страны ранее передали Украине. Фактически данная авиакатастрофа вскрыла схему продажи режимом Зеленского третьим странам поставляемого оружия на Украину", - написал Кива в Telegram-канале.Ранее правительство Греции запросило у Сербии и Украины данные о грузе разбившегося Ан-12.

https://ria.ru/20220717/samolet-1803024488.html

https://ria.ru/20220717/krushenie-1803010000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция, украина, сербия, ан-12