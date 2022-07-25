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В Кремле отметили напряженную работу следователей по преступлениям Украины
В Кремле отметили напряженную работу следователей по преступлениям Украины - РИА Новости, 25.07.2022
В Кремле отметили напряженную работу следователей по преступлениям Украины
Сотрудники следственного комитета РФ, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, весьма напряженно работают на освобожденных территориях и четко... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:27
2022-07-25T12:27
2022-07-25T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета РФ, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, весьма напряженно работают на освобожденных территориях и четко фиксируют военные преступления со стороны украинских националистов, объема собранных данных хватит для того, чтобы предать преступников суду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что наши следователи, которые, кстати, сегодня отмечают свой профессиональный праздник: День сотрудника органов следствия Российской Федерации, весьма и весьма напряженно работают на освобожденных территориях, четко фиксируют те преступления, которые совершаются националистическими элементами, и, конечно, в итоге уже собран, но будет собран еще больший объём данных, которых наверняка хватит на то, чтобы предать суду этих преступников", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к идее председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина создать совместно с дружественными странами трибунал для суда над военными преступниками из Украины.
https://ria.ru/20220720/tribunal-1803718791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
В Кремле отметили напряженную работу следователей по преступлениям Украины
Песков отметил напряженную работу Следственного комитета по военным преступлениям Украины