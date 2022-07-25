https://ria.ru/20220725/ukraina-1804750316.html

В Кремле отметили напряженную работу следователей по преступлениям Украины

В Кремле отметили напряженную работу следователей по преступлениям Украины - РИА Новости, 25.07.2022

В Кремле отметили напряженную работу следователей по преступлениям Украины

Сотрудники следственного комитета РФ, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, весьма напряженно работают на освобожденных территориях и четко... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:27

2022-07-25T12:27

2022-07-25T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета РФ, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, весьма напряженно работают на освобожденных территориях и четко фиксируют военные преступления со стороны украинских националистов, объема собранных данных хватит для того, чтобы предать преступников суду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что наши следователи, которые, кстати, сегодня отмечают свой профессиональный праздник: День сотрудника органов следствия Российской Федерации, весьма и весьма напряженно работают на освобожденных территориях, четко фиксируют те преступления, которые совершаются националистическими элементами, и, конечно, в итоге уже собран, но будет собран еще больший объём данных, которых наверняка хватит на то, чтобы предать суду этих преступников", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к идее председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина создать совместно с дружественными странами трибунал для суда над военными преступниками из Украины.

https://ria.ru/20220720/tribunal-1803718791.html

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украина

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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