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На Украине хотят ввести наказание за получение российского паспорта - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804737237.html
На Украине хотят ввести наказание за получение российского паспорта
На Украине хотят ввести наказание за получение российского паспорта - РИА Новости, 25.07.2022
На Украине хотят ввести наказание за получение российского паспорта
Украинцы, получившие российское гражданство, могут получить наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы, сообщил в понедельник замминистра по вопросам... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:41
2022-07-25T11:41
специальная военная операция на украине
в мире
ирина верещук
владимир путин
запорожская область
россия
украина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинцы, получившие российское гражданство, могут получить наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы, сообщил в понедельник замминистра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев обсуждает возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта."Если рассматривать законопроект, который у нас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания... от штрафа до 15 лет лишения свободы", - сказал Стельмах в эфире всеукраинского телемарафона.Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804720136.html
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в мире, ирина верещук, владимир путин, запорожская область, россия, украина
11:41 25.07.2022
 
На Украине хотят ввести наказание за получение российского паспорта

На Украине могут ввести наказание до 15 лет тюрьмы за получение российского паспорта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинцы, получившие российское гражданство, могут получить наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы, сообщил в понедельник замминистра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев обсуждает возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта.
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На Украине завели дело против сотрудников ГУ МВД Херсонской области
"Если рассматривать законопроект, который у нас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания... от штрафа до 15 лет лишения свободы", - сказал Стельмах в эфире всеукраинского телемарафона.
Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИрина ВерещукВладимир ПутинЗапорожская областьРоссияУкраина
 
 
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