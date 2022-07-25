https://ria.ru/20220725/ukraina-1804737237.html

На Украине хотят ввести наказание за получение российского паспорта

На Украине хотят ввести наказание за получение российского паспорта - РИА Новости, 25.07.2022

На Украине хотят ввести наказание за получение российского паспорта

Украинцы, получившие российское гражданство, могут получить наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы, сообщил в понедельник замминистра по вопросам... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:41

2022-07-25T11:41

2022-07-25T11:41

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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украина

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинцы, получившие российское гражданство, могут получить наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы, сообщил в понедельник замминистра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Анатолий Стельмах.Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев обсуждает возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта."Если рассматривать законопроект, который у нас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания... от штрафа до 15 лет лишения свободы", - сказал Стельмах в эфире всеукраинского телемарафона.Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804720136.html

https://ria.ru/20220724/ukraina-1804623218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирина верещук, владимир путин, запорожская область, россия, украина