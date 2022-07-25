https://ria.ru/20220725/ukraina-1804720136.html

На Украине завели дело против сотрудников ГУ МВД Херсонской области

На Украине завели дело против сотрудников ГУ МВД Херсонской области - РИА Новости, 25.07.2022

На Украине завели дело против сотрудников ГУ МВД Херсонской области

Уголовное дело завели на Украине против 26 сотрудников управления МВД в Херсонской области за то, что они добровольно согласились работать в правоохранительном... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:35

2022-07-25T10:35

2022-07-25T10:35

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели на Украине против 26 сотрудников управления МВД в Херсонской области за то, что они добровольно согласились работать в правоохранительном органе после ее перехода под контроль РФ, сообщили в офисе украинского генпрокурора."Двадцати шести лицам, среди которых 14 бывших сотрудников органов МВД, сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.По данным ведомства, уголовное дело заведено в связи с тем, что подозреваемые заняли должности в управлении МВД Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804691045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, херсонская область , россия