https://ria.ru/20220725/ukraina-1804720136.html
На Украине завели дело против сотрудников ГУ МВД Херсонской области
На Украине завели дело против сотрудников ГУ МВД Херсонской области - РИА Новости, 25.07.2022
На Украине завели дело против сотрудников ГУ МВД Херсонской области
Уголовное дело завели на Украине против 26 сотрудников управления МВД в Херсонской области за то, что они добровольно согласились работать в правоохранительном... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:35
2022-07-25T10:35
2022-07-25T10:35
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели на Украине против 26 сотрудников управления МВД в Херсонской области за то, что они добровольно согласились работать в правоохранительном органе после ее перехода под контроль РФ, сообщили в офисе украинского генпрокурора."Двадцати шести лицам, среди которых 14 бывших сотрудников органов МВД, сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности", - говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины в Telegram-канале.По данным ведомства, уголовное дело заведено в связи с тем, что подозреваемые заняли должности в управлении МВД Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804691045.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , россия
На Украине завели дело против сотрудников ГУ МВД Херсонской области
На Украине завели дело против 26 сотрудников ГУ МВД Херсонской области