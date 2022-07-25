https://ria.ru/20220725/ukraina-1804707154.html

Киев хотел взять в заложники семью российского пилота, угнавшего бы самолет

Киев хотел взять в заложники семью российского пилота, угнавшего бы самолет - РИА Новости, 25.07.2022

Киев хотел взять в заложники семью российского пилота, угнавшего бы самолет

Украинская разведка планировала взять в заложники семью российского военного летчика, угнавшего бы самолет на Украину, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:36

2022-07-25T09:36

2022-07-25T09:36

специальная военная операция на украине

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

министерство обороны украины

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинская разведка планировала взять в заложники семью российского военного летчика, угнавшего бы самолет на Украину, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов."Как только члены семьи российского летчика выезжают за пределы России, они тут же становятся заложниками в руках ГУР. Методы шантажа, угроз, давления на родственников стали неотъемлемой частью деятельности украинских спецслужб. Никаких моральных и нравственных ограничений для них не существует. Они бы их просто похитили", - сказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804702096.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, министерство обороны украины, в мире