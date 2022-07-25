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Киев хотел взять в заложники семью российского пилота, угнавшего бы самолет - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804707154.html
Киев хотел взять в заложники семью российского пилота, угнавшего бы самолет
Киев хотел взять в заложники семью российского пилота, угнавшего бы самолет - РИА Новости, 25.07.2022
Киев хотел взять в заложники семью российского пилота, угнавшего бы самолет
Украинская разведка планировала взять в заложники семью российского военного летчика, угнавшего бы самолет на Украину, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:36
2022-07-25T09:36
специальная военная операция на украине
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
министерство обороны украины
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинская разведка планировала взять в заложники семью российского военного летчика, угнавшего бы самолет на Украину, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов."Как только члены семьи российского летчика выезжают за пределы России, они тут же становятся заложниками в руках ГУР. Методы шантажа, угроз, давления на родственников стали неотъемлемой частью деятельности украинских спецслужб. Никаких моральных и нравственных ограничений для них не существует. Они бы их просто похитили", - сказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала "Россия 24".
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, министерство обороны украины, в мире
09:36 25.07.2022
 
Киев хотел взять в заложники семью российского пилота, угнавшего бы самолет

ФСБ: Украина хотела взять в заложники семью российского летчика, угнавшего бы самолет

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинская разведка планировала взять в заложники семью российского военного летчика, угнавшего бы самолет на Украину, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
ФСБ объявила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
"Как только члены семьи российского летчика выезжают за пределы России, они тут же становятся заложниками в руках ГУР. Методы шантажа, угроз, давления на родственников стали неотъемлемой частью деятельности украинских спецслужб. Никаких моральных и нравственных ограничений для них не существует. Они бы их просто похитили", - сказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОМинистерство обороны УкраиныВ мире
 
 
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