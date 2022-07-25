https://ria.ru/20220725/ukraina-1804703150.html
Украинская военная разведка раскрыла России расположение объектов ПВО
Украинская военная разведка раскрыла России расположение объектов ПВО - РИА Новости, 25.07.2022
Украинская военная разведка раскрыла России расположение объектов ПВО
Украинская военная разведка, готовя угон российского военного самолета, сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины, следует РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:17
2022-07-25T09:17
2022-07-25T17:21
специальная военная операция на украине
россия
украина
черниговская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
нато
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинская военная разведка, готовя угон российского военного самолета, сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины, следует из видеоматериалов, обнародованных ФСБ России.ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Также отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России уничтожили ряд украинских военных объектов.На видео показаны сведения, переданные украинской стороной якобы готовому на угон летчику.В их числе — зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира.Украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).Российская спецслужба приводит фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских летчиков на предмет безопасного пролета "угоняемого" борта над территорией Украины."Я вам дал маршрут. <…> Чтобы вы пролетали вне населенных пунктов, потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК", — говорил украинский офицер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/provokatsiya-1804700091.html
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804702096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, черниговская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, нато, в мире
09:17 25.07.2022 (обновлено: 17:21 25.07.2022)
Украинская военная разведка раскрыла России расположение объектов ПВО
ФСБ: украинская военная разведка сама раскрыла России расположение объектов ПВО Украины
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинская военная разведка, готовя угон российского военного самолета, сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины, следует из видеоматериалов, обнародованных ФСБ России.
ФСБ
сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО
операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины
по угону российских боевых самолетов. Также отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России
уничтожили ряд украинских военных объектов.
На видео показаны сведения, переданные украинской стороной якобы готовому на угон летчику.
В их числе — зоны действия ПВО на юго-востоке Украины
, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область
) и Староконстантинов (Хмельницкая область
), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира
.
Украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Российская спецслужба приводит фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских летчиков на предмет безопасного пролета "угоняемого" борта над территорией Украины.
"Я вам дал маршрут. <…> Чтобы вы пролетали вне населенных пунктов, потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК", — говорил украинский офицер.