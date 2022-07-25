Рейтинг@Mail.ru
Украинская военная разведка раскрыла России расположение объектов ПВО - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804703150.html
Украинская военная разведка раскрыла России расположение объектов ПВО
Украинская военная разведка раскрыла России расположение объектов ПВО - РИА Новости, 25.07.2022
Украинская военная разведка раскрыла России расположение объектов ПВО
Украинская военная разведка, готовя угон российского военного самолета, сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины, следует РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:17
2022-07-25T17:21
специальная военная операция на украине
россия
украина
черниговская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинская военная разведка, готовя угон российского военного самолета, сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины, следует из видеоматериалов, обнародованных ФСБ России.ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Также отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России уничтожили ряд украинских военных объектов.На видео показаны сведения, переданные украинской стороной якобы готовому на угон летчику.В их числе — зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира.Украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).Российская спецслужба приводит фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских летчиков на предмет безопасного пролета "угоняемого" борта над территорией Украины."Я вам дал маршрут. &lt;…&gt; Чтобы вы пролетали вне населенных пунктов, потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК", — говорил украинский офицер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220725/provokatsiya-1804700091.html
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804702096.html
россия
украина
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_12230f535a82907afbdf26903c748659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, черниговская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, нато, в мире
09:17 25.07.2022 (обновлено: 17:21 25.07.2022)
 
Украинская военная разведка раскрыла России расположение объектов ПВО

ФСБ: украинская военная разведка сама раскрыла России расположение объектов ПВО Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинская военная разведка, готовя угон российского военного самолета, сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины, следует из видеоматериалов, обнародованных ФСБ России.
ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Также отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России уничтожили ряд украинских военных объектов.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 08:55В России
ФСБ сорвала операцию украинских спецслужб по угону самолетов ВКС России
На видео показаны сведения, переданные украинской стороной якобы готовому на угон летчику.
В их числе — зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира.
Украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Российская спецслужба приводит фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских летчиков на предмет безопасного пролета "угоняемого" борта над территорией Украины.
"Я вам дал маршрут. <…> Чтобы вы пролетали вне населенных пунктов, потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК", — говорил украинский офицер.
Доказательства вербовки российского летчика украинскими военными
Вчера, 09:10Специальная военная операция на Украине
Украинская разведка обещала заплатить российскому летчику за угон самолета
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЧерниговская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны УкраиныНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала