https://ria.ru/20220725/ukraina-1804703150.html

Украинская военная разведка раскрыла России расположение объектов ПВО

Украинская военная разведка раскрыла России расположение объектов ПВО - РИА Новости, 25.07.2022

Украинская военная разведка раскрыла России расположение объектов ПВО

Украинская военная разведка, готовя угон российского военного самолета, сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины, следует РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:17

2022-07-25T09:17

2022-07-25T17:21

специальная военная операция на украине

россия

украина

черниговская область

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинская военная разведка, готовя угон российского военного самолета, сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины, следует из видеоматериалов, обнародованных ФСБ России.ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Также отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы России уничтожили ряд украинских военных объектов.На видео показаны сведения, переданные украинской стороной якобы готовому на угон летчику.В их числе — зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область), карта высот окрестностей Житомира.Украинские военные, готовясь принять российский боевой самолет, сами раскрыли, что именно в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).Российская спецслужба приводит фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских летчиков на предмет безопасного пролета "угоняемого" борта над территорией Украины."Я вам дал маршрут. <…> Чтобы вы пролетали вне населенных пунктов, потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК", — говорил украинский офицер.

https://radiosputnik.ria.ru/20220725/provokatsiya-1804700091.html

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804702096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, черниговская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины, нато, в мире