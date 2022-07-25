https://ria.ru/20220725/ukraina-1804702096.html

Украинская разведка обещала заплатить российскому летчику за угон самолета

Украинская разведка обещала заплатить российскому летчику за угон самолета - РИА Новости, 25.07.2022

Украинская разведка обещала заплатить российскому летчику за угон самолета

Украинская военная разведка обещала заплатить до 2 миллионов долларов российскому летчику за угон боевого самолета, следует из оперативной видеосъемки, кадры... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:10

2022-07-25T09:10

2022-07-25T09:50

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинская военная разведка обещала заплатить до 2 миллионов долларов российскому летчику за угон боевого самолета, следует из оперативной видеосъемки, кадры которой обнародовала ФСБ России.ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Также отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.На видео приведен фрагмент телефонного разговора сотрудника ГУР МО Украины с российским летчиком. "Мы вам объяснили, что наша цель – это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион (долларов). Можем с вами договориться – отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую", - сказал украинский разведчик.Как следует из приведенных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах, за готовность угнать самолет ГУР заплатило бы 4 тысячи долларов авансом, которые передавались бы курьерами. На видео показан момент передачи этих денег, задержанный курьер и изъятые доллары.На кадрах видео видно, как якобы согласившиеся на угон летчики держат требуемые номера на фоне бомбардировщика Су-24, сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 и стратегического сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3.Украинская военная разведка планировала, что российский военный самолет будет угнан во время его боевого вылета."Еще вопрос важный: вы сейчас боевые вылеты совершаете? Как часто? Чтобы мы понимали дальнейшее планирование", - спрашивал украинский разведчик одного из российских летчиков в ходе переписки в мессенджере. Фрагмент переписки приводит ФСБ."В каких направлениях работаете чаще всего? Для безопасного планирования нашего мероприятия нам, в принципе, необходим район выхода вами в точку начала его выполнения", - добавлял сотрудник ГУР МО Украины.Украинские военные собирались имитировать перехват угоняемого российского военного самолета.Российская спецслужба приводит фрагмент телефонного разговора офицера ВВС Украины по имени Олег с одним из российских летчиков на предмет безопасного пролета "угоняемого" борта над территорией Украины.Украинские военные планировали посадить угоняемый российский военный самолет на аэродроме Канатово в Кировоградской области."Меня тоже интересует вопрос подготовки аэродрома к посадке. Рассчитывая по Су-34, хватит ли у вас топлива до Канатово? Это Кировоград", - спрашивал украинский офицер.Министерство обороны РФ сообщило накануне, что ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника Воздушных сил Украины как раз на аэродроме Канатово.Разведка Украины пыталась стимулировать российских летчиков на угон боевых самолетов обещаниями переправить их жен в Прибалтику, Германию, Болгарию."Если она выедет в Литву, Эстонию, Германию, Болгарию – там мы ей передадим уже местный паспорт", - добавлял сотрудник ГУР.В частности, украинской военной разведкой была разработана схема вывода жены летчика в одну из стран Прибалтики. "Это будет Латвия, Литва или Эстония. Конкретика есть - скорее всего, Литва. В Литве будет ее встречать наш куратор", - пояснял разведчик.На кадрах оперативного видео ФСБ показаны изготовленные ГУР румынский и словацкий паспорта на жен летчиков."Я понимаю ваши вопросы или некое волнение, но мы работаем с европейскими партнерами не первый год и уже все предупреждены касательно этой операции. Поддержка с нашей стороны и со стороны Европейского союза с последующим обеспечением безопасности для вас, как для двух персон, которые помогли нашему государству, будет обеспечена на всех уровнях", - писал украинский разведчик в мессенджере одному из российских летчиков. ФСБ привела фрагмент переписки.Штурмана угоняемого на Украину самолета ВКС РФ планировалось отравить клофелином, препарат был доставлен в Волгоград, где его изъяли российские контрразведчики - материалы ФСБ об этом показал телеканал "Россия 24"."Россия 24" привела фрагмент телефонного разговора украинского разведчика с российским пилотом, якобы согласившимся на угон.Препарат был доставлен в Волгоград и оставлен в тайнике в лесистой местности. Телеканал опубликовал кадры с изъятыми российскими контрразведчиками двумя упаковками клофелина по 10 ампул каждая.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804703150.html

https://ria.ru/20220725/fsb-1804699798.html

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Доказательства вербовки российского летчика украинскими военными Украинская военная разведка обещала заплатить до 2 миллионов долларов российскому летчику за угон боевого самолета, следует из оперативной видеосъемки, кадры которой обнародовала ФСБ России. ФСБ сообщила в понедельник, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Также отмечалось, что российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов. 2022-07-25T09:10 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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