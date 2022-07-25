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В Херсонской области заявили, что Украины больше не существует - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804691045.html
В Херсонской области заявили, что Украины больше не существует
В Херсонской области заявили, что Украины больше не существует - РИА Новости, 25.07.2022
В Херсонской области заявили, что Украины больше не существует
Украины как государства фактически уже нет, там идет разворовывание западных денег, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T05:06
2022-07-25T16:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
украина
кирилл стремоусов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Украины как государства фактически уже нет, там идет разворовывание западных денег, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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херсонская область , россия, украина, кирилл стремоусов, в мире
05:06 25.07.2022 (обновлено: 16:58 25.07.2022)
 
В Херсонской области заявили, что Украины больше не существует

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил, что Украины как государства уже нет

© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
Тренировка на стрельбище на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Украины как государства фактически уже нет, там идет разворовывание западных денег, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Украины как государства фактически уже не существует. Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передает", — отметил Стремоусов.

В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияУкраинаКирилл СтремоусовВ мире
 
 
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