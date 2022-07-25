05:06 25.07.2022 (обновлено: 16:58 25.07.2022)
В Херсонской области заявили, что Украины больше не существует
Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил, что Украины как государства уже нет
© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Украины как государства фактически уже нет, там идет разворовывание западных денег, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Украины как государства фактически уже не существует. Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передает", — отметил Стремоусов.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины, задача которой, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в защите людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность России.
Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.