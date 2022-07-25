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Оборонные заводы Удмуртии перевыполнили план диверсификации производства - РИА Новости, 25.07.2022
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Удмуртская Республика
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Оборонные заводы Удмуртии перевыполнили план диверсификации производства
Оборонные заводы Удмуртии перевыполнили план диверсификации производства - РИА Новости, 25.07.2022
Оборонные заводы Удмуртии перевыполнили план диверсификации производства
Оборонно-промышленные предприятия Удмуртии перевыполнили план диверсификации производства, рассчитанный до 2025 года, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:34
2022-07-25T12:34
удмуртская республика
экономика
михаил мишустин
россия
фонд развития промышленности
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УФА, 25 июл – РИА Новости. Оборонно-промышленные предприятия Удмуртии перевыполнили план диверсификации производства, рассчитанный до 2025 года, заявил глава региона Александр Бречалов."Два крупнейших предприятия Удмуртии – "Аксион" и Концерн "Калашников". Оба успешно занимаются диверсификацией производства, выпуском гражданской продукции. Напомню, что в соответствии с указом президента России Владимира Владимировича Путина к 2025 году доля гражданской продукции должна составлять 30%. К 2030 году - до 50%. Все наши оборонно-промышленные предприятия достигли уже в среднем 31,5%", - заявил Бречалов на аппаратном совещании правительства региона.Он отметил, что развитие гражданского направления во многом возможно благодаря государственной поддержке, в частности, займам Фонда развития промышленности, который продолжает "держать" ставки от 1% годовых. За пять лет промпредприятия Удмуртии с помощью льготных займов фонда привлекли 2,2 миллиарда рублей кредитных средств.Он добавил, что с начала года региональный фонд развития промышленности был докапитализирован на 100 миллионов рублей, еще 44 миллиона Удмуртия получила из резервного фонда правительства РФ на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам от ФРП промышленных предприятий. В этом году региональный фонд будет также докапитализирован на 150 миллионов рублей.Он напомнил, что 21 июля глава кабмина Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Удмуртию уделил большое внимание теме импортозамещения. Ему представили предприятия и проекты, которые уже сейчас готовы замещать большую долю импорта. "Премьер высоко оценил потенциал представленных производств. Все заданные на стендах вопросы и предложения будут обязательно отработаны", - отметил Бречалов.
https://realty.ria.ru/20220721/udmurtiya-1804076294.html
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экономика, михаил мишустин, россия, фонд развития промышленности
12:34 25.07.2022
 
Оборонные заводы Удмуртии перевыполнили план диверсификации производства

Глава Удмуртии Бречалов: оборонные заводы региона перевыполнили план диверсификации

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 25 июл – РИА Новости. Оборонно-промышленные предприятия Удмуртии перевыполнили план диверсификации производства, рассчитанный до 2025 года, заявил глава региона Александр Бречалов.
"Два крупнейших предприятия Удмуртии – "Аксион" и Концерн "Калашников". Оба успешно занимаются диверсификацией производства, выпуском гражданской продукции. Напомню, что в соответствии с указом президента России Владимира Владимировича Путина к 2025 году доля гражданской продукции должна составлять 30%. К 2030 году - до 50%. Все наши оборонно-промышленные предприятия достигли уже в среднем 31,5%", - заявил Бречалов на аппаратном совещании правительства региона.
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Он отметил, что развитие гражданского направления во многом возможно благодаря государственной поддержке, в частности, займам Фонда развития промышленности, который продолжает "держать" ставки от 1% годовых. За пять лет промпредприятия Удмуртии с помощью льготных займов фонда привлекли 2,2 миллиарда рублей кредитных средств.
"Мы единой командой с нашими предприятиями, такими как "Сарапульский электрогенераторный завод", "Купол", "Ижевский опытно-механический завод", заводом "Техновек", "Орион", "Аксион" реализовали больше 56 новых проектов. А это 4,6 миллиарда рублей налогов за время реализации проектов, это более 700 новых рабочих мест благодаря новым производствам", - сказал глава Удмуртии.
Он добавил, что с начала года региональный фонд развития промышленности был докапитализирован на 100 миллионов рублей, еще 44 миллиона Удмуртия получила из резервного фонда правительства РФ на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам от ФРП промышленных предприятий. В этом году региональный фонд будет также докапитализирован на 150 миллионов рублей.
Он напомнил, что 21 июля глава кабмина Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Удмуртию уделил большое внимание теме импортозамещения. Ему представили предприятия и проекты, которые уже сейчас готовы замещать большую долю импорта. "Премьер высоко оценил потенциал представленных производств. Все заданные на стендах вопросы и предложения будут обязательно отработаны", - отметил Бречалов.
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