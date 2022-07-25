https://ria.ru/20220725/udmurtiya-1804751941.html

Оборонные заводы Удмуртии перевыполнили план диверсификации производства

Оборонные заводы Удмуртии перевыполнили план диверсификации производства - РИА Новости, 25.07.2022

Оборонные заводы Удмуртии перевыполнили план диверсификации производства

Оборонно-промышленные предприятия Удмуртии перевыполнили план диверсификации производства, рассчитанный до 2025 года, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:34

2022-07-25T12:34

2022-07-25T12:34

удмуртская республика

экономика

михаил мишустин

россия

фонд развития промышленности

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УФА, 25 июл – РИА Новости. Оборонно-промышленные предприятия Удмуртии перевыполнили план диверсификации производства, рассчитанный до 2025 года, заявил глава региона Александр Бречалов."Два крупнейших предприятия Удмуртии – "Аксион" и Концерн "Калашников". Оба успешно занимаются диверсификацией производства, выпуском гражданской продукции. Напомню, что в соответствии с указом президента России Владимира Владимировича Путина к 2025 году доля гражданской продукции должна составлять 30%. К 2030 году - до 50%. Все наши оборонно-промышленные предприятия достигли уже в среднем 31,5%", - заявил Бречалов на аппаратном совещании правительства региона.Он отметил, что развитие гражданского направления во многом возможно благодаря государственной поддержке, в частности, займам Фонда развития промышленности, который продолжает "держать" ставки от 1% годовых. За пять лет промпредприятия Удмуртии с помощью льготных займов фонда привлекли 2,2 миллиарда рублей кредитных средств.Он добавил, что с начала года региональный фонд развития промышленности был докапитализирован на 100 миллионов рублей, еще 44 миллиона Удмуртия получила из резервного фонда правительства РФ на компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам от ФРП промышленных предприятий. В этом году региональный фонд будет также докапитализирован на 150 миллионов рублей.Он напомнил, что 21 июля глава кабмина Михаил Мишустин в ходе рабочего визита в Удмуртию уделил большое внимание теме импортозамещения. Ему представили предприятия и проекты, которые уже сейчас готовы замещать большую долю импорта. "Премьер высоко оценил потенциал представленных производств. Все заданные на стендах вопросы и предложения будут обязательно отработаны", - отметил Бречалов.

https://realty.ria.ru/20220721/udmurtiya-1804076294.html

https://realty.ria.ru/20220721/bolnitsa-1804062010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, россия, фонд развития промышленности