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"Газпром" остановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens - РИА Новости, 26.07.2022
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"Газпром" остановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens
"Газпром" остановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens - РИА Новости, 26.07.2022
"Газпром" остановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens
"Газпром" останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens, сообщила компания. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-25T17:29
2022-07-26T02:18
экономика
газпром
россия
северный поток
европа
канада
германия
siemens
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens, сообщила компания.Отмечается, что 27 июля с 7:00 мск суточная производительность составит не более 33 миллионов кубических метров топлива, что эквивалентно 20 процентам мощности магистрали.После этого сообщения газовые котировки резко усилили темпы роста, к 17:28 мск они максимально разгонялись до 1851 доллара (+9,6 процента) за тысячу кубов. Затем показатели держались чуть ниже этой отметки, общий рост составил примерно восемь процентов. Однако к закрытию торгов котировки подскочили до 1890 долларов.В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию."Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания.Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата.
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экономика, газпром, россия, северный поток, европа, канада, германия, siemens
17:29 25.07.2022 (обновлено: 02:18 26.07.2022)
 
"Газпром" остановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens

"Газпром" приостановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens на станции "Портовая"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens, сообщила компания.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", — говорится в релизе.

Отмечается, что 27 июля с 7:00 мск суточная производительность составит не более 33 миллионов кубических метров топлива, что эквивалентно 20 процентам мощности магистрали.
После этого сообщения газовые котировки резко усилили темпы роста, к 17:28 мск они максимально разгонялись до 1851 доллара (+9,6 процента) за тысячу кубов. Затем показатели держались чуть ниже этой отметки, общий рост составил примерно восемь процентов. Однако к закрытию торгов котировки подскочили до 1890 долларов.
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"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания.
Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть ГПА Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата.
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