https://ria.ru/20220725/turbina-1804771982.html

В Германии не раскрывают, где находится турбина "Северного потока"

В Германии не раскрывают, где находится турбина "Северного потока" - РИА Новости, 25.07.2022

В Германии не раскрывают, где находится турбина "Северного потока"

Министерство экономики ФРГ не раскрывает информацию о местонахождении турбины Siemens для "Северного потока" из соображений безопасности, заявила представитель... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:36

2022-07-25T13:36

2022-07-25T13:39

экономика

роберт хабек

германия

канада

газпром

siemens

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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ не раскрывает информацию о местонахождении турбины Siemens для "Северного потока" из соображений безопасности, заявила представитель ведомства Беате Барон.При этом министр экономики Роберт Хабек ранее заявлял, что турбина была доставлена в Германию в начале прошлой недели, а о ее передаче "Газпрому" будет сообщено по факту."Все правовые условия, все правовые вопросы решаются в том, что касается европейских санкций. Канада выдала экспортную лицензию с исключением из режима санкций. Все причастные заявили, что транспортировка этой турбины не подпадает санкции. … Из соображений безопасности мы не можем давать информацию о том, где и когда находится турбина", - заявила Барон на брифинге в понедельник. "Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии. В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.

https://ria.ru/20220725/turbina-1804684518.html

https://ria.ru/20220725/sholts-1804750166.html

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экономика, роберт хабек, германия, канада, газпром, siemens