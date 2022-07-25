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В Германии не раскрывают, где находится турбина "Северного потока" - РИА Новости, 25.07.2022
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В Германии не раскрывают, где находится турбина "Северного потока"
В Германии не раскрывают, где находится турбина "Северного потока" - РИА Новости, 25.07.2022
В Германии не раскрывают, где находится турбина "Северного потока"
Министерство экономики ФРГ не раскрывает информацию о местонахождении турбины Siemens для "Северного потока" из соображений безопасности, заявила представитель... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:36
2022-07-25T13:39
экономика
роберт хабек
германия
канада
газпром
siemens
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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ не раскрывает информацию о местонахождении турбины Siemens для "Северного потока" из соображений безопасности, заявила представитель ведомства Беате Барон.При этом министр экономики Роберт Хабек ранее заявлял, что турбина была доставлена в Германию в начале прошлой недели, а о ее передаче "Газпрому" будет сообщено по факту."Все правовые условия, все правовые вопросы решаются в том, что касается европейских санкций. Канада выдала экспортную лицензию с исключением из режима санкций. Все причастные заявили, что транспортировка этой турбины не подпадает санкции. … Из соображений безопасности мы не можем давать информацию о том, где и когда находится турбина", - заявила Барон на брифинге в понедельник. "Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии. В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
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экономика, роберт хабек, германия, канада, газпром, siemens
13:36 25.07.2022 (обновлено: 13:39 25.07.2022)
 
В Германии не раскрывают, где находится турбина "Северного потока"

Минэкономики ФРГ не раскрывает, где находится турбина Siemens для "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг ФРГ над зданием Будестага
Национальный флаг ФРГ над зданием Будестага - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг ФРГ над зданием Будестага. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ не раскрывает информацию о местонахождении турбины Siemens для "Северного потока" из соображений безопасности, заявила представитель ведомства Беате Барон.
При этом министр экономики Роберт Хабек ранее заявлял, что турбина была доставлена в Германию в начале прошлой недели, а о ее передаче "Газпрому" будет сообщено по факту.
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
00:09
"Ъ": Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины
"Все правовые условия, все правовые вопросы решаются в том, что касается европейских санкций. Канада выдала экспортную лицензию с исключением из режима санкций. Все причастные заявили, что транспортировка этой турбины не подпадает санкции. … Из соображений безопасности мы не можем давать информацию о том, где и когда находится турбина", - заявила Барон на брифинге в понедельник.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
12:26
Песков прокомментировал заявления Шольца о ненадежности России
 
ЭкономикаРоберт ХабекГерманияКанадаГазпромSiemens
 
 
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