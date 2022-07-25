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Путин попросил министра культуры подумать о новых видах циркового искусства - РИА Новости, 25.07.2022
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Путин попросил министра культуры подумать о новых видах циркового искусства
Путин попросил министра культуры подумать о новых видах циркового искусства - РИА Новости, 25.07.2022
Путин попросил министра культуры подумать о новых видах циркового искусства
Президент РФ Владимир Путин попросил министра культуры Ольгу Любимову пообщаться с цирками, чтобы подумать о новых формах, учитывающих ситуацию с "Цирком дю... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:48
2022-07-25T20:48
росгосцирк
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра культуры Ольгу Любимову пообщаться с цирками, чтобы подумать о новых формах, учитывающих ситуацию с "Цирком дю Солей", который перестал работать в пандемию.По словам министра, "Цирк Дю Солей" "уже не существует". "В период пандемии, к сожалению, он прекратил свое существование", — сказала она."Сейчас "Дю Солей", как вы сказали, прекратил существование. Нам, возможно, какие-то новые формы - вот организаторы циркового искусства предлагают всякие варианты... Вы с ними пообщайтесь еще, пожалуйста, ладно?" - обратился Путин к Любимовой.Также Любимова отметила, что "Росгосцирк" "радует" Минкультуры. "Мы только за него радуемся и считаем, что самое главное – это укрепление их материально-технической базы и поддержка их творческих коллективов", — подчеркнула она.
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росгосцирк, владимир путин
20:48 25.07.2022
 
Путин попросил министра культуры подумать о новых видах циркового искусства

Путин попросил министра культуры Любимову подумать о новых формах циркового искусства

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра культуры Ольгу Любимову пообщаться с цирками, чтобы подумать о новых формах, учитывающих ситуацию с "Цирком дю Солей", который перестал работать в пандемию.
По словам министра, "Цирк Дю Солей" "уже не существует". "В период пандемии, к сожалению, он прекратил свое существование", — сказала она.
"Сейчас "Дю Солей", как вы сказали, прекратил существование. Нам, возможно, какие-то новые формы - вот организаторы циркового искусства предлагают всякие варианты... Вы с ними пообщайтесь еще, пожалуйста, ладно?" - обратился Путин к Любимовой.
Также Любимова отметила, что "Росгосцирк" "радует" Минкультуры. "Мы только за него радуемся и считаем, что самое главное – это укрепление их материально-технической базы и поддержка их творческих коллективов", — подчеркнула она.
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный на всемирном фестивале циркового искусства Идол в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 16:40Культура
После ухода голливудского кино больше людей стали ходить в цирк
 
РосгосциркВладимир Путин
 
 
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