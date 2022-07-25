https://ria.ru/20220725/tsirk-1804898652.html

Путин попросил министра культуры подумать о новых видах циркового искусства

Путин попросил министра культуры подумать о новых видах циркового искусства - РИА Новости, 25.07.2022

Путин попросил министра культуры подумать о новых видах циркового искусства

Президент РФ Владимир Путин попросил министра культуры Ольгу Любимову пообщаться с цирками, чтобы подумать о новых формах, учитывающих ситуацию с "Цирком дю... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T20:48

2022-07-25T20:48

2022-07-25T20:48

росгосцирк

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра культуры Ольгу Любимову пообщаться с цирками, чтобы подумать о новых формах, учитывающих ситуацию с "Цирком дю Солей", который перестал работать в пандемию.По словам министра, "Цирк Дю Солей" "уже не существует". "В период пандемии, к сожалению, он прекратил свое существование", — сказала она."Сейчас "Дю Солей", как вы сказали, прекратил существование. Нам, возможно, какие-то новые формы - вот организаторы циркового искусства предлагают всякие варианты... Вы с ними пообщайтесь еще, пожалуйста, ладно?" - обратился Путин к Любимовой.Также Любимова отметила, что "Росгосцирк" "радует" Минкультуры. "Мы только за него радуемся и считаем, что самое главное – это укрепление их материально-технической базы и поддержка их творческих коллективов", — подчеркнула она.

https://ria.ru/20220714/tsirk-1802502797.html

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росгосцирк, владимир путин