https://ria.ru/20220725/tseny-1804439787.html

Аналитик рассказал, что будет с ценами после решения по ставке

Аналитик рассказал, что будет с ценами после решения по ставке - РИА Новости, 25.07.2022

Аналитик рассказал, что будет с ценами после решения по ставке

Центробанк принял неожиданное решение снизить ключевую ставку сразу до восьми процентов годовых — на рынке ждали более мягких действий. Поводом для этого... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T02:15

2022-07-25T02:15

2022-07-25T02:15

экономика

андрей кочетков

инфляция

центральный банк рф (цб рф)

открытие инвестиции

россия

цены

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Центробанк принял неожиданное решение снизить ключевую ставку сразу до восьми процентов годовых — на рынке ждали более мягких действий. Поводом для этого послужили значительные дефляционные тенденции, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.Цены снижаются быстрее, чем ожидались, подчеркнул собеседник агентства.При этом цены производителей продолжают падать, что дает основания на дальнейшее снижение цен в рознице, указал эксперт. С учетом того, что прогноз ставки на конец 2022 года снижен до 7,4-8 процентов, потенциал ее снижения почти исчерпан — если делать это слишком резко, инфляция может ускориться.

https://ria.ru/20220722/stavka-1804350309.html

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экономика, андрей кочетков, инфляция, центральный банк рф (цб рф), открытие инвестиции, россия, цены