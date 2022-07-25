https://ria.ru/20220725/tsennosti-1804732101.html

Вучич заявил, что Сербия не откажется от своих ценностей

Вучич заявил, что Сербия не откажется от своих ценностей - РИА Новости, 25.07.2022

Вучич заявил, что Сербия не откажется от своих ценностей

Правительство Сербии будет сформировано согласно избирательной воле граждан, Белград не откажется от традиционных дружественных отношений с другими странами и... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:22

2022-07-25T11:22

2022-07-25T11:22

в мире

сербия

сша

александр вучич

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БЕЛГРАД, 25 июл – РИА Новости. Правительство Сербии будет сформировано согласно избирательной воле граждан, Белград не откажется от традиционных дружественных отношений с другими странами и своих ценностей, заявил сербский президент в ответ на слова посла США Кристофера Хилла.В Сербии ожидается формирование нового кабинета министров по итогам парламентских выборов 3 апреля. Глава государства в понедельник осматривает строительство моста через реку Дрину в районе города Шабац, местные журналисты попросили его прокомментировать заявление посла США, который сказал, что ожидает, что новое сербское правительство будет прозападно ориентированным."Мне очень приятно, что посол Хилл сказал, что не будет вмешиваться в выбор министров. Кажется, это нормально. Уверен, они и раньше не вмешивались, особенно, в 2008 году и ранее. Поэтому, во всяком случае, наше правительство будет составлено по меркам народа, так как граждане Сербии дали свои голоса и оказали доверие политическим партиям", - заявил Вучич."Сербия – на европейском пути, она этот путь продолжит, но будет сохранять свои ценности и не станет отказываться от традиционных дружественных отношений по чьему-то требованию", - подчеркнул сербский лидер.

https://ria.ru/20220724/serbiya-1804644530.html

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в мире, сербия, сша, александр вучич