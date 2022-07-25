Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил, что Сербия не откажется от своих ценностей - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/tsennosti-1804732101.html
Вучич заявил, что Сербия не откажется от своих ценностей
Вучич заявил, что Сербия не откажется от своих ценностей - РИА Новости, 25.07.2022
Вучич заявил, что Сербия не откажется от своих ценностей
Правительство Сербии будет сформировано согласно избирательной воле граждан, Белград не откажется от традиционных дружественных отношений с другими странами и... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:22
2022-07-25T11:22
в мире
сербия
сша
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781748417_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_037fb2241a48a942e52ce6f1401c590d.jpg
БЕЛГРАД, 25 июл – РИА Новости. Правительство Сербии будет сформировано согласно избирательной воле граждан, Белград не откажется от традиционных дружественных отношений с другими странами и своих ценностей, заявил сербский президент в ответ на слова посла США Кристофера Хилла.В Сербии ожидается формирование нового кабинета министров по итогам парламентских выборов 3 апреля. Глава государства в понедельник осматривает строительство моста через реку Дрину в районе города Шабац, местные журналисты попросили его прокомментировать заявление посла США, который сказал, что ожидает, что новое сербское правительство будет прозападно ориентированным."Мне очень приятно, что посол Хилл сказал, что не будет вмешиваться в выбор министров. Кажется, это нормально. Уверен, они и раньше не вмешивались, особенно, в 2008 году и ранее. Поэтому, во всяком случае, наше правительство будет составлено по меркам народа, так как граждане Сербии дали свои голоса и оказали доверие политическим партиям", - заявил Вучич."Сербия – на европейском пути, она этот путь продолжит, но будет сохранять свои ценности и не станет отказываться от традиционных дружественных отношений по чьему-то требованию", - подчеркнул сербский лидер.
https://ria.ru/20220724/serbiya-1804644530.html
сербия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781748417_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d776438929ea8a76e24b887d88751186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, сша, александр вучич
11:22 25.07.2022
 
Вучич заявил, что Сербия не откажется от своих ценностей

Вучич ответил послу США, что Сербия на европейском пути не откажется от своих ценностей

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 25 июл – РИА Новости. Правительство Сербии будет сформировано согласно избирательной воле граждан, Белград не откажется от традиционных дружественных отношений с другими странами и своих ценностей, заявил сербский президент в ответ на слова посла США Кристофера Хилла.
В Сербии ожидается формирование нового кабинета министров по итогам парламентских выборов 3 апреля. Глава государства в понедельник осматривает строительство моста через реку Дрину в районе города Шабац, местные журналисты попросили его прокомментировать заявление посла США, который сказал, что ожидает, что новое сербское правительство будет прозападно ориентированным.
"Мне очень приятно, что посол Хилл сказал, что не будет вмешиваться в выбор министров. Кажется, это нормально. Уверен, они и раньше не вмешивались, особенно, в 2008 году и ранее. Поэтому, во всяком случае, наше правительство будет составлено по меркам народа, так как граждане Сербии дали свои голоса и оказали доверие политическим партиям", - заявил Вучич.
"Сербия – на европейском пути, она этот путь продолжит, но будет сохранять свои ценности и не станет отказываться от традиционных дружественных отношений по чьему-то требованию", - подчеркнул сербский лидер.
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 17:21
Глава МВД Сербии пожаловался на угрозы иностранной спецслужбы из-за России
 
В миреСербияСШААлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала