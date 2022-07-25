https://ria.ru/20220725/tonuschiy-1804686547.html

Эксперт Минздрава рассказал, как помочь утопающему

Эксперт Минздрава рассказал, как помочь утопающему - РИА Новости, 25.07.2022

Эксперт Минздрава рассказал, как помочь утопающему

Вытаскивать тонущего надо, развернув его на спину, чтобы человек мог дышать, при отсутствии признаков жизни — провести сердечно-легочную реанимацию. рассказал... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T01:06

2022-07-25T01:06

2022-07-25T01:06

туризм

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вытаскивать тонущего надо, развернув его на спину, чтобы человек мог дышать, при отсутствии признаков жизни — провести сердечно-легочную реанимацию. рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный.Двадцати пятого июля отмечается Всемирный день предотвращения утопления людей. При спасении утопающего Дежурный посоветовал первым делом оценить, способны ли вы самостоятельно спасти этого человека, вытащить из воды, оказать первую помощь.Если человек, которого достали из воды, перестает дышать, и у него не бьется сердце, на спасение есть около пяти минут. В такой ситуации нужно приступить к выполнению сердечно-легочной реанимации. Она проводится либо до восстановления признаков жизни, либо до прибытия спасателей или скорой помощи.Дежурный также не рекомендовал класть пострадавшего животом на свое колено, лицом вниз, чтобы слить воду из дыхательных путей. Он пояснил, что эта рекомендация устарела. При переохлаждении человека нужно укутать для сохранения тепла."В вопросе самоспасения надо помнить две вещи: первое - это сохранение возможности дыхания. Это крайне важно. Второе, надо помнить о том, что тело человека особенно с произведенным вздохом имеет положительную плавучесть. То есть тело само по себе, если нет таких предметов, которые бы тянули вниз, при совершенном вздохе остается на поверхности воды", — обратил внимание эксперт.

https://ria.ru/20220706/plyazhi-1800435287.html

https://ria.ru/20220524/plyazhi-1790215955.html

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)