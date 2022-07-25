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Эксперт Минздрава рассказал, как помочь утопающему - РИА Новости, 25.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220725/tonuschiy-1804686547.html
Эксперт Минздрава рассказал, как помочь утопающему
Эксперт Минздрава рассказал, как помочь утопающему - РИА Новости, 25.07.2022
Эксперт Минздрава рассказал, как помочь утопающему
Вытаскивать тонущего надо, развернув его на спину, чтобы человек мог дышать, при отсутствии признаков жизни — провести сердечно-легочную реанимацию. рассказал... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T01:06
2022-07-25T01:06
туризм
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вытаскивать тонущего надо, развернув его на спину, чтобы человек мог дышать, при отсутствии признаков жизни — провести сердечно-легочную реанимацию. рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный.Двадцати пятого июля отмечается Всемирный день предотвращения утопления людей. При спасении утопающего Дежурный посоветовал первым делом оценить, способны ли вы самостоятельно спасти этого человека, вытащить из воды, оказать первую помощь.Если человек, которого достали из воды, перестает дышать, и у него не бьется сердце, на спасение есть около пяти минут. В такой ситуации нужно приступить к выполнению сердечно-легочной реанимации. Она проводится либо до восстановления признаков жизни, либо до прибытия спасателей или скорой помощи.Дежурный также не рекомендовал класть пострадавшего животом на свое колено, лицом вниз, чтобы слить воду из дыхательных путей. Он пояснил, что эта рекомендация устарела. При переохлаждении человека нужно укутать для сохранения тепла."В вопросе самоспасения надо помнить две вещи: первое - это сохранение возможности дыхания. Это крайне важно. Второе, надо помнить о том, что тело человека особенно с произведенным вздохом имеет положительную плавучесть. То есть тело само по себе, если нет таких предметов, которые бы тянули вниз, при совершенном вздохе остается на поверхности воды", — обратил внимание эксперт.
https://ria.ru/20220706/plyazhi-1800435287.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
01:06 25.07.2022
 
Эксперт Минздрава рассказал, как помочь утопающему

Эксперт Минздрава Дежурный: вытаскивать тонущего надо, развернув его на спину

© Depositphotos / bayazedПляж
Пляж - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Depositphotos / bayazed
Пляж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вытаскивать тонущего надо, развернув его на спину, чтобы человек мог дышать, при отсутствии признаков жизни — провести сердечно-легочную реанимацию. рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный.
Двадцати пятого июля отмечается Всемирный день предотвращения утопления людей. При спасении утопающего Дежурный посоветовал первым делом оценить, способны ли вы самостоятельно спасти этого человека, вытащить из воды, оказать первую помощь.
"Самое главное при оказании помощи пострадавшему – это обеспечить ему дыхание. Поэтому при извлечении пострадавшего из воды самым главным является, чтобы его лицо, его дыхательные пути находились над поверхностью воды, и он имел возможность дышать. Пострадавших разворачивают на спину, когда вытаскивают из воды. Если пострадавший уже не дышит, то самой главной задачей является как можно скорее вытащить его из воды и приступить к сердечно-легочной реанимации", - рассказал эксперт.
Если человек, которого достали из воды, перестает дышать, и у него не бьется сердце, на спасение есть около пяти минут. В такой ситуации нужно приступить к выполнению сердечно-легочной реанимации. Она проводится либо до восстановления признаков жизни, либо до прибытия спасателей или скорой помощи.
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Дежурный также не рекомендовал класть пострадавшего животом на свое колено, лицом вниз, чтобы слить воду из дыхательных путей. Он пояснил, что эта рекомендация устарела. При переохлаждении человека нужно укутать для сохранения тепла.
"В вопросе самоспасения надо помнить две вещи: первое - это сохранение возможности дыхания. Это крайне важно. Второе, надо помнить о том, что тело человека особенно с произведенным вздохом имеет положительную плавучесть. То есть тело само по себе, если нет таких предметов, которые бы тянули вниз, при совершенном вздохе остается на поверхности воды", — обратил внимание эксперт.
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