https://ria.ru/20220725/tayvan-1804747323.html

На Тайване началась вторая фаза ежегодных военных учений

На Тайване началась вторая фаза ежегодных военных учений - РИА Новости, 25.07.2022

На Тайване началась вторая фаза ежегодных военных учений

Второй этап ежегодных военных учений "Ханьгуан" с боевыми стрельбами стартовал в понедельник на Тайване, учения продлятся до 29 июля, сообщает министерство... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:16

2022-07-25T12:16

2022-07-25T12:16

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цай инвэнь

тайвань

китай

тайбэй

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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Второй этап ежегодных военных учений "Ханьгуан" с боевыми стрельбами стартовал в понедельник на Тайване, учения продлятся до 29 июля, сообщает министерство обороны острова.Ранее Центральное информационное агентство острова со ссылкой на военный источник сообщало, что приоритетное внимание в ходе предстоящих на этой неделе маневров будет уделено отработке защиты порта Тайбэй на северном побережье острова от "нападения" материкового Китая. Источник также сообщал, что учения с боевой стрельбой будут имитировать атаку китайских вертолетов и истребителей-бомбардировщиков на порт Тайбэя, а также совместную контратаку вооруженных сил Тайваня.Второй этап учений в этом году будет также сосредоточен на ликвидации сил вторжения на море и вдоль береговой линии за счет интеграции трех видов вооруженных сил и развертывания широкого спектра вооружений и оборудования.Глава администрации острова Цай Инвэнь во вторник, находясь на борту военного корабля, будет наблюдать за совместными учениями военно-морских и военно-воздушных сил острова, в которых, как ожидается, примут участие более 20 военных кораблей и несколько истребителей. Учения пройдут в морской акватории возле военно-морской базы в округе Илань.Впервые армия Тайваня провела учения Han Kuang ("Ханьгуан") в 1984 году, они стали важнейшими ежегодными учениями на острове, которые проходят на море, в воздухе и на суше с участием всех видов и родов войск с целью проверки боеспособности Тайваня в случае нападения со стороны материкового Китая. Первый этап учений в этом году прошел с 16 по 20 мая.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220722/tayvan-1804215740.html

https://ria.ru/20220721/tayvan-1803918057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, цай инвэнь, тайвань, китай, тайбэй