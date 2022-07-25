https://ria.ru/20220725/tatu-1804869056.html
В Анапе проверят информацию о временном тату за 20 тысяч рублей
В Анапе проверят информацию о временном тату за 20 тысяч рублей - РИА Новости, 25.07.2022
В Анапе проверят информацию о временном тату за 20 тысяч рублей
Сотрудники полиции в Анапе организовали проверку публикации в соцсетях, согласно которой с туристки потребовали 20 тысяч рублей за временную татуировку на руке, РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:59
2022-07-25T18:59
2022-07-25T18:59
происшествия
анапа
россия
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СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Анапе организовали проверку публикации в соцсетях, согласно которой с туристки потребовали 20 тысяч рублей за временную татуировку на руке, сообщили РИА Новости в городском отделе МВД.Ранее в соцсетях появилось видео, в котором девушка рассказывает о высокой цене татуировки, которая была сделана в Анапе: вместо 100 рублей с нее потребовали 20 тысяч, объяснив, что изначально была озвучена цена за 1 квадратный сантиметр татуировки.Как пояснили в правоохранительном ведомстве, по предварительной информации, татуировка является временной, при этом цена за услугу, озвученная перед началом работы, отличалась от итоговой стоимости, поэтому между заказчиком и исполнителем возник конфликт."Отделом МВД России по городу Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.Как рассказали РИА Новости в управлении Федеральной антимонопольной службы Краснодарского края, жалоб от заявителей по инциденту не поступало.
https://ria.ru/20211101/tatu-1757188628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, россия, краснодарский край
В Анапе проверят информацию о временном тату за 20 тысяч рублей
В Анапе проверят информацию, что с туристки потребовали 20 тысяч рублей за временное тату