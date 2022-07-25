https://ria.ru/20220725/tatu-1804869056.html

В Анапе проверят информацию о временном тату за 20 тысяч рублей

В Анапе проверят информацию о временном тату за 20 тысяч рублей - РИА Новости, 25.07.2022

В Анапе проверят информацию о временном тату за 20 тысяч рублей

Сотрудники полиции в Анапе организовали проверку публикации в соцсетях, согласно которой с туристки потребовали 20 тысяч рублей за временную татуировку на руке, РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:59

2022-07-25T18:59

2022-07-25T18:59

происшествия

анапа

россия

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Анапе организовали проверку публикации в соцсетях, согласно которой с туристки потребовали 20 тысяч рублей за временную татуировку на руке, сообщили РИА Новости в городском отделе МВД.Ранее в соцсетях появилось видео, в котором девушка рассказывает о высокой цене татуировки, которая была сделана в Анапе: вместо 100 рублей с нее потребовали 20 тысяч, объяснив, что изначально была озвучена цена за 1 квадратный сантиметр татуировки.Как пояснили в правоохранительном ведомстве, по предварительной информации, татуировка является временной, при этом цена за услугу, озвученная перед началом работы, отличалась от итоговой стоимости, поэтому между заказчиком и исполнителем возник конфликт."Отделом МВД России по городу Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.Как рассказали РИА Новости в управлении Федеральной антимонопольной службы Краснодарского края, жалоб от заявителей по инциденту не поступало.

https://ria.ru/20211101/tatu-1757188628.html

анапа

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, россия, краснодарский край