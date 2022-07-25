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В Анапе проверят информацию о временном тату за 20 тысяч рублей - РИА Новости, 25.07.2022
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В Анапе проверят информацию о временном тату за 20 тысяч рублей
В Анапе проверят информацию о временном тату за 20 тысяч рублей - РИА Новости, 25.07.2022
В Анапе проверят информацию о временном тату за 20 тысяч рублей
Сотрудники полиции в Анапе организовали проверку публикации в соцсетях, согласно которой с туристки потребовали 20 тысяч рублей за временную татуировку на руке, РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:59
2022-07-25T18:59
происшествия
анапа
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Анапе организовали проверку публикации в соцсетях, согласно которой с туристки потребовали 20 тысяч рублей за временную татуировку на руке, сообщили РИА Новости в городском отделе МВД.Ранее в соцсетях появилось видео, в котором девушка рассказывает о высокой цене татуировки, которая была сделана в Анапе: вместо 100 рублей с нее потребовали 20 тысяч, объяснив, что изначально была озвучена цена за 1 квадратный сантиметр татуировки.Как пояснили в правоохранительном ведомстве, по предварительной информации, татуировка является временной, при этом цена за услугу, озвученная перед началом работы, отличалась от итоговой стоимости, поэтому между заказчиком и исполнителем возник конфликт."Отделом МВД России по городу Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.Как рассказали РИА Новости в управлении Федеральной антимонопольной службы Краснодарского края, жалоб от заявителей по инциденту не поступало.
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анапа
россия
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происшествия, анапа, россия, краснодарский край
18:59 25.07.2022
 
В Анапе проверят информацию о временном тату за 20 тысяч рублей

В Анапе проверят информацию, что с туристки потребовали 20 тысяч рублей за временное тату

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции в Анапе организовали проверку публикации в соцсетях, согласно которой с туристки потребовали 20 тысяч рублей за временную татуировку на руке, сообщили РИА Новости в городском отделе МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, в котором девушка рассказывает о высокой цене татуировки, которая была сделана в Анапе: вместо 100 рублей с нее потребовали 20 тысяч, объяснив, что изначально была озвучена цена за 1 квадратный сантиметр татуировки.
Как пояснили в правоохранительном ведомстве, по предварительной информации, татуировка является временной, при этом цена за услугу, озвученная перед началом работы, отличалась от итоговой стоимости, поэтому между заказчиком и исполнителем возник конфликт.
"Отделом МВД России по городу Анапе проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.
Как рассказали РИА Новости в управлении Федеральной антимонопольной службы Краснодарского края, жалоб от заявителей по инциденту не поступало.
Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович
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ПроисшествияАнапаРоссияКраснодарский край
 
 
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