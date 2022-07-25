https://ria.ru/20220725/svyaz-1804862135.html

Стационарная телефонная связь в ЛНР перешла на российскую нумерацию

Стационарная телефонная связь в ЛНР перешла на российскую нумерацию - РИА Новости, 25.07.2022

Стационарная телефонная связь в ЛНР перешла на российскую нумерацию

Стационарная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации "857", сообщило в понедельник правительство ЛНР. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:35

2022-07-25T18:35

2022-07-25T18:37

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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Стационарная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации "857", сообщило в понедельник правительство ЛНР.Минкомсвязи ЛНР обращает внимание, что на данный момент звонки в Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременную и Попасную недоступны в связи с проведением работ по восстановлению коммуникаций связи.В начале мая Минкомсвязи ЛНР сообщило о том, что владельцы мобильных телефонов в республике получают дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072. Также в начале мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абоненты ДНР получат дополнительный к своим мобильным номерам номер в коде российской системы нумерации +7.

https://ria.ru/20220725/referendum-1804783185.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

лисичанск

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в мире, технологии, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, лисичанск, россия