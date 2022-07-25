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Стационарная телефонная связь в ЛНР перешла на российскую нумерацию - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Стационарная телефонная связь в ЛНР перешла на российскую нумерацию
Стационарная телефонная связь в ЛНР перешла на российскую нумерацию - РИА Новости, 25.07.2022
Стационарная телефонная связь в ЛНР перешла на российскую нумерацию
Стационарная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации "857", сообщило в понедельник правительство ЛНР. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:35
2022-07-25T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
лисичанск
россия
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Стационарная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации "857", сообщило в понедельник правительство ЛНР.Минкомсвязи ЛНР обращает внимание, что на данный момент звонки в Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременную и Попасную недоступны в связи с проведением работ по восстановлению коммуникаций связи.В начале мая Минкомсвязи ЛНР сообщило о том, что владельцы мобильных телефонов в республике получают дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072. Также в начале мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абоненты ДНР получат дополнительный к своим мобильным номерам номер в коде российской системы нумерации +7.
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в мире, технологии, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, лисичанск, россия
18:35 25.07.2022 (обновлено: 18:37 25.07.2022)
 
Стационарная телефонная связь в ЛНР перешла на российскую нумерацию

Правительство ЛНР сообщило о переводе стационарной связи на российскую нумерацию с 25 июля

© Fotolia / Maksym DykhaТелефонный аппарат
Телефонный аппарат - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Fotolia / Maksym Dykha
Телефонный аппарат. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Стационарная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации "857", сообщило в понедельник правительство ЛНР.
"С 25 июля 2022 года фиксированная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации "857". Таким образом, для звонков из Российской Федерации на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате "857-код города-номер абонента". Для звонков из ЛНР в Российскую Федерацию необходимо набирать номер в прежнем формате "0-0-7-код города-номер абонента", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.
Минкомсвязи ЛНР обращает внимание, что на данный момент звонки в Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременную и Попасную недоступны в связи с проведением работ по восстановлению коммуникаций связи.
В начале мая Минкомсвязи ЛНР сообщило о том, что владельцы мобильных телефонов в республике получают дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072. Также в начале мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абоненты ДНР получат дополнительный к своим мобильным номерам номер в коде российской системы нумерации +7.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЛисичанскРоссия
 
 
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