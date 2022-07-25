18:35 25.07.2022 (обновлено: 18:37 25.07.2022)
Стационарная телефонная связь в ЛНР перешла на российскую нумерацию
Правительство ЛНР сообщило о переводе стационарной связи на российскую нумерацию с 25 июля
Телефонный аппарат. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Стационарная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации "857", сообщило в понедельник правительство ЛНР.
"С 25 июля 2022 года фиксированная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации "857". Таким образом, для звонков из Российской Федерации на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате "857-код города-номер абонента". Для звонков из ЛНР в Российскую Федерацию необходимо набирать номер в прежнем формате "0-0-7-код города-номер абонента", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.
Минкомсвязи ЛНР обращает внимание, что на данный момент звонки в Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременную и Попасную недоступны в связи с проведением работ по восстановлению коммуникаций связи.
В начале мая Минкомсвязи ЛНР сообщило о том, что владельцы мобильных телефонов в республике получают дополнительный номер в коде российской системы нумерации +7 959 к своим мобильным номерам +38 072. Также в начале мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что абоненты ДНР получат дополнительный к своим мобильным номерам номер в коде российской системы нумерации +7.