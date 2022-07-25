https://ria.ru/20220725/svinya-1804705112.html
В Иркутской области мужчина погиб после укуса свиньи
В Иркутской области мужчина погиб после укуса свиньи - РИА Новости, 25.07.2022
В Иркутской области мужчина погиб после укуса свиньи
Житель поселка Тельма Усольского района Иркутской области умер после нападения стада свиней, сообщила местная прокуратура. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:23
2022-07-25T09:23
2022-07-25T13:24
происшествия
иркутская область
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Житель поселка Тельма Усольского района Иркутской области умер после нападения стада свиней, сообщила местная прокуратура.Животные находились на самовыпасе и забрели к мужчине на участок. Он попытался прогнать свиней, однако одна из них укусила его за ногу. Впоследствии пострадавший скончался в медучреждении от потери крови.Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку соблюдения законодательства о содержании домашних животных.
https://ria.ru/20220721/obezyana-1804101071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
09:23 25.07.2022 (обновлено: 13:24 25.07.2022)
В Иркутской области мужчина погиб после укуса свиньи
Житель Иркутской области погиб после нападения стада свиней