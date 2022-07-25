https://ria.ru/20220725/svinya-1804705112.html

В Иркутской области мужчина погиб после укуса свиньи

В Иркутской области мужчина погиб после укуса свиньи - РИА Новости, 25.07.2022

В Иркутской области мужчина погиб после укуса свиньи

Житель поселка Тельма Усольского района Иркутской области умер после нападения стада свиней, сообщила местная прокуратура. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:23

2022-07-25T09:23

2022-07-25T13:24

происшествия

иркутская область

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Житель поселка Тельма Усольского района Иркутской области умер после нападения стада свиней, сообщила местная прокуратура.Животные находились на самовыпасе и забрели к мужчине на участок. Он попытался прогнать свиней, однако одна из них укусила его за ногу. Впоследствии пострадавший скончался в медучреждении от потери крови.Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку соблюдения законодательства о содержании домашних животных.

https://ria.ru/20220721/obezyana-1804101071.html

иркутская область

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, иркутская область