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В Иркутской области мужчина погиб после укуса свиньи - РИА Новости, 25.07.2022
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В Иркутской области мужчина погиб после укуса свиньи
В Иркутской области мужчина погиб после укуса свиньи - РИА Новости, 25.07.2022
В Иркутской области мужчина погиб после укуса свиньи
Житель поселка Тельма Усольского района Иркутской области умер после нападения стада свиней, сообщила местная прокуратура. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:23
2022-07-25T13:24
происшествия
иркутская область
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Житель поселка Тельма Усольского района Иркутской области умер после нападения стада свиней, сообщила местная прокуратура.Животные находились на самовыпасе и забрели к мужчине на участок. Он попытался прогнать свиней, однако одна из них укусила его за ногу. Впоследствии пострадавший скончался в медучреждении от потери крови.Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку соблюдения законодательства о содержании домашних животных.
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происшествия, иркутская область
09:23 25.07.2022 (обновлено: 13:24 25.07.2022)
 
В Иркутской области мужчина погиб после укуса свиньи

Житель Иркутской области погиб после нападения стада свиней

© Depositphotos / kamchatkaСвинья
Свинья - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Depositphotos / kamchatka
Свинья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Житель поселка Тельма Усольского района Иркутской области умер после нападения стада свиней, сообщила местная прокуратура.
Животные находились на самовыпасе и забрели к мужчине на участок. Он попытался прогнать свиней, однако одна из них укусила его за ногу. Впоследствии пострадавший скончался в медучреждении от потери крови.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку соблюдения законодательства о содержании домашних животных.
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