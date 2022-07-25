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Жертвами стрельбы в Лос-Анджелесе стали два человека
Жертвами стрельбы в Лос-Анджелесе стали два человека - РИА Новости, 25.07.2022
Жертвами стрельбы в Лос-Анджелесе стали два человека
Два человека скончались от ранений, полученных при стрельбе в парке в Лос-Анджелесе, передает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T06:56
2022-07-25T06:56
2022-07-25T09:42
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Два человека скончались от ранений, полученных при стрельбе в парке в Лос-Анджелесе, передает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы.Ранее пожарный департамент города сообщил, что в результате инцидента пострадали не менее семи человек.Отмечается, что стрелков могло быть как минимум двое.Канал уточнил, что к происшествию привел некий спор между сторонами.Стрельба произошла рядом с парком Пек, где в это время проходило автошоу.
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в мире, сша, лос-анджелес
06:56 25.07.2022 (обновлено: 09:42 25.07.2022)
Жертвами стрельбы в Лос-Анджелесе стали два человека
После стрельбы в Лос-Анджелесе от ранений умерли два человека