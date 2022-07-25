19:58 25.07.2022 (обновлено: 20:38 25.07.2022)
В США раскрыли незаконные сделки на семь миллионов долларов
В США раскрыли незаконные сделки на семь миллионов долларов с участием чиновников
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Прокуратура в США по итогам совместного расследования с американскими регуляторами и ФБР выдвинула обвинения в незаконном получении и использовании конфиденциальной информации для извлечения прибыли на миллионы долларов против десяти человек, среди которых оказались бывший конгрессмен, экс-сотрудник ФБР и ряд бизнесменов. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции прокурор восточного округа Нью-Йорк Дэмиан Уилльямс.
"Объявляю о четырех отдельных делах об инсайдерской торговле, по которым проходят девять обвиняемых, получивших миллионы долларов прибыли. Среди арестованных сегодня бывший конгрессмен, агент ФБР, ряд топ-менеджеров компаний кремниевой долины и инвестиционный банкир, работавший в одной из крупнейших финансовых организаций", — заявил Уилльямс.
Согласно опубликованным в понедельник материалам Комиссии по биржам и ценным бумагам США, действия злоумышленников принесли им незаконную прибыль порядка семи миллионов долларов.
Одним из обвиняемых оказался бывший сотрудник ФБР Сет Маркин. Как сообщается, он похитил конфиденциальную информацию биофармацевтической компании Merck & Co. о готовящийся сделке для последующего использования украденных данных с сообщником. Незаконная торговля принесла им более 1,3 миллиона долларов.
Другой обвиняемый — бывший конгрессмен республиканец Стивен Буйер, который представлял штат Индиана в конгрессе с 1993 по 2011 годы.
Согласно опубликованным материалам, первое преступление он совершил в 2018 году, когда консультировал телекоммуникационную компанию T-Mobile. По данным властей, бывший политик узнал о планах T-Mobile приобрести компанию Sprint и купил пакет ее акций накануне объявления сделки. В результате Буйер получил незаконную прибыль более 100 тысяч долларов на изменении стоимости бумаг. Позднее экс-конгрессмен заработал еще 227 тысяч долларов на бумагах консалтинговой компании Navigant Consulting, также заранее узнав о ее предстоящей сделке, будучи консультантом.