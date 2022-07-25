https://ria.ru/20220725/ssha-1804890240.html

В США раскрыли незаконные сделки на семь миллионов долларов

В США раскрыли незаконные сделки на семь миллионов долларов - РИА Новости, 25.07.2022

В США раскрыли незаконные сделки на семь миллионов долларов

Прокуратура в США по итогам совместного расследования с американскими регуляторами и ФБР выдвинула обвинения в незаконном получении и использовании... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T19:58

2022-07-25T19:58

2022-07-25T20:38

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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Прокуратура в США по итогам совместного расследования с американскими регуляторами и ФБР выдвинула обвинения в незаконном получении и использовании конфиденциальной информации для извлечения прибыли на миллионы долларов против десяти человек, среди которых оказались бывший конгрессмен, экс-сотрудник ФБР и ряд бизнесменов. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции прокурор восточного округа Нью-Йорк Дэмиан Уилльямс."Объявляю о четырех отдельных делах об инсайдерской торговле, по которым проходят девять обвиняемых, получивших миллионы долларов прибыли. Среди арестованных сегодня бывший конгрессмен, агент ФБР, ряд топ-менеджеров компаний кремниевой долины и инвестиционный банкир, работавший в одной из крупнейших финансовых организаций", — заявил Уилльямс.Согласно опубликованным в понедельник материалам Комиссии по биржам и ценным бумагам США, действия злоумышленников принесли им незаконную прибыль порядка семи миллионов долларов.Одним из обвиняемых оказался бывший сотрудник ФБР Сет Маркин. Как сообщается, он похитил конфиденциальную информацию биофармацевтической компании Merck & Co. о готовящийся сделке для последующего использования украденных данных с сообщником. Незаконная торговля принесла им более 1,3 миллиона долларов.Другой обвиняемый — бывший конгрессмен республиканец Стивен Буйер, который представлял штат Индиана в конгрессе с 1993 по 2011 годы.Согласно опубликованным материалам, первое преступление он совершил в 2018 году, когда консультировал телекоммуникационную компанию T-Mobile. По данным властей, бывший политик узнал о планах T-Mobile приобрести компанию Sprint и купил пакет ее акций накануне объявления сделки. В результате Буйер получил незаконную прибыль более 100 тысяч долларов на изменении стоимости бумаг. Позднее экс-конгрессмен заработал еще 227 тысяч долларов на бумагах консалтинговой компании Navigant Consulting, также заранее узнав о ее предстоящей сделке, будучи консультантом.

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в мире, сша, индиана, федеральное бюро расследований сша, t-mobile