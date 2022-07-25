https://ria.ru/20220725/ssha-1804819158.html

Эксперты рассказали, что не устраивает США в продуктовой сделке

Эксперты рассказали, что не устраивает США в продуктовой сделке - РИА Новости, 25.07.2022

Эксперты рассказали, что не устраивает США в продуктовой сделке

США недовольны тем, что продуктовая сделка состоялась без их участия, поэтому заявляют о наличии собственного плана по вывозу зерна альтернативными морскому... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:14

2022-07-25T16:14

2022-07-25T16:39

сша

россия

украина

высшая школа экономики (вшэ)

агентство по международному развитию сша

оон

андрей суздальцев

сергей ознобищев

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. США недовольны тем, что продуктовая сделка состоялась без их участия, поэтому заявляют о наличии собственного плана по вывозу зерна альтернативными морскому пути способами, рассказал РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов.Ранее глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что США разрабатывают "план Б" для вывоза зерна с территории Украины, поскольку не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение."США не имеют никакого отношения к стамбульским договоренностям. Там есть Турция, Россия Украина, ООН, а США нет от слова совсем. …Главная идея США и Зеленского — никуда это зерно не вывозить, поскольку в этом году на Украине посеяли мало зерновых и оставшееся зерно необходимо оставить, чтобы им было что есть. США нужен пиар-эффект, что зерно никуда не вывозится, хотя ситуация на мировом продовольственном рынке не связана с поставками украинского зерна", — сказал Мартынов.США хотели бы использовать ситуацию с экспортом украинского зерна для того, чтобы открыть украинские порты для импорта тяжелого вооружения, полагает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Андрей Суздальцев."Под предлогом экспорта зерна, Запад США и НАТО хотели бы открыть порты для импорта тяжелых вооружений, но стамбульские договоренности не позволяют это сделать. Это раздражает и не устраивает Вашингтон", — сказал эксперт.По мнению директора Института стратегических оценок, заместителя председателя "Ассоциации Россия-США" Сергея Ознобищева, заявление главы USAID Пауэр говорит о состоянии российско-американских отношений в целом."Вся история развития наших отношений, особенно в последние месяцы, не позволяет сторонам убедиться, что другая сторона будет соблюдать достигнутые договоренности… Взаимное недоверие пронизывает все наши немногие договоренности, которые были достигнуты, в том числе по второстепенным поводам", — сказал эксперт.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Удар по украинским военным в порту Одессы никоим образом не связан с инфраструктурой, задействованной в реализации положений документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, это не может и не должно повлиять на процесс отгрузки зерна, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20220725/bespredel-1804817962.html

https://ria.ru/20220725/ssha-1804710526.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220724/prodovolstvie-1804634554.html

сша

россия

украина

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сша, россия, украина, высшая школа экономики (вшэ), агентство по международному развитию сша, оон, андрей суздальцев, сергей ознобищев, саманта пауэр