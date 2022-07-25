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Die Welt обвинила США в экономическом давлении на Германию - РИА Новости, 25.07.2022
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Die Welt обвинила США в экономическом давлении на Германию
Die Welt обвинила США в экономическом давлении на Германию - РИА Новости, 25.07.2022
Die Welt обвинила США в экономическом давлении на Германию
Соединенные Штаты оказывают серьезное экономическое давление на Германию, хотя страна и без того переживает сложнейший кризис, пишет обозреватель газеты Die... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:46
2022-07-25T10:58
в мире
германия
сша
цены на нефть
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты оказывают серьезное экономическое давление на Германию, хотя страна и без того переживает сложнейший кризис, пишет обозреватель газеты Die Welt Томас Штраубхаар.По словам автора статьи, нынешний кризис для ФРГ похож на снежный ком: он уникален сочетанием сразу многих факторов, наносящих экономике заметный урон."Новым и крайне опасным, однако, выступает одновременность кризисов и то, что между отдельными негативными событиями начинают происходить самоусиливающиеся цепные реакции, последствия которых неопределенны, трудноуправляемы и плохо поддаются оценке, — типичные эффекты снежного кома", — пояснил Штраубхаар.При этом США играют в нынешнем кризисе Германии активную роль, поскольку именно в подобных условиях Вашингтон, который ранее финансировал "немецкое экономическое чудо" экспортной политики, может теперь выдвинуть Берлину свои условия.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.
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в мире, германия, сша, цены на нефть, вашингтон (штат)
09:46 25.07.2022 (обновлено: 10:58 25.07.2022)
 
Die Welt обвинила США в экономическом давлении на Германию

Die Welt: США оказывают экономическое давление на Германию, переживающую небывалый кризис

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне, Германия
Логотип Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне, Германия - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне, Германия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты оказывают серьезное экономическое давление на Германию, хотя страна и без того переживает сложнейший кризис, пишет обозреватель газеты Die Welt Томас Штраубхаар.
По словам автора статьи, нынешний кризис для ФРГ похож на снежный ком: он уникален сочетанием сразу многих факторов, наносящих экономике заметный урон.
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"Новым и крайне опасным, однако, выступает одновременность кризисов и то, что между отдельными негативными событиями начинают происходить самоусиливающиеся цепные реакции, последствия которых неопределенны, трудноуправляемы и плохо поддаются оценке, — типичные эффекты снежного кома", — пояснил Штраубхаар.
При этом США играют в нынешнем кризисе Германии активную роль, поскольку именно в подобных условиях Вашингтон, который ранее финансировал "немецкое экономическое чудо" экспортной политики, может теперь выдвинуть Берлину свои условия.
"Для Германии больше не будет политики "и-и". США дадут Европе выбор: либо она выбирает США в качестве стратегического союзника и таким образом делает Пекин заклятым врагом, либо выбирает Китайскую Народную Республику и отказывается от трансатлантических союзов, а значит, возможно, и от военного щита США для Европы", — считает обозреватель.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.
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