09:46 25.07.2022 (обновлено: 10:58 25.07.2022)
Die Welt обвинила США в экономическом давлении на Германию
Die Welt: США оказывают экономическое давление на Германию, переживающую небывалый кризис
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне, Германия
Логотип Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне, Германия
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты оказывают серьезное экономическое давление на Германию, хотя страна и без того переживает сложнейший кризис, пишет обозреватель газеты Die Welt Томас Штраубхаар.
По словам автора статьи, нынешний кризис для ФРГ похож на снежный ком: он уникален сочетанием сразу многих факторов, наносящих экономике заметный урон.
"Новым и крайне опасным, однако, выступает одновременность кризисов и то, что между отдельными негативными событиями начинают происходить самоусиливающиеся цепные реакции, последствия которых неопределенны, трудноуправляемы и плохо поддаются оценке, — типичные эффекты снежного кома", — пояснил Штраубхаар.
"Для Германии больше не будет политики "и-и". США дадут Европе выбор: либо она выбирает США в качестве стратегического союзника и таким образом делает Пекин заклятым врагом, либо выбирает Китайскую Народную Республику и отказывается от трансатлантических союзов, а значит, возможно, и от военного щита США для Европы", — считает обозреватель.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.