https://ria.ru/20220725/ssha-1804710526.html

Die Welt обвинила США в экономическом давлении на Германию

Die Welt обвинила США в экономическом давлении на Германию - РИА Новости, 25.07.2022

Die Welt обвинила США в экономическом давлении на Германию

Соединенные Штаты оказывают серьезное экономическое давление на Германию, хотя страна и без того переживает сложнейший кризис, пишет обозреватель газеты Die... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:46

2022-07-25T09:46

2022-07-25T10:58

в мире

германия

сша

цены на нефть

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты оказывают серьезное экономическое давление на Германию, хотя страна и без того переживает сложнейший кризис, пишет обозреватель газеты Die Welt Томас Штраубхаар.По словам автора статьи, нынешний кризис для ФРГ похож на снежный ком: он уникален сочетанием сразу многих факторов, наносящих экономике заметный урон."Новым и крайне опасным, однако, выступает одновременность кризисов и то, что между отдельными негативными событиями начинают происходить самоусиливающиеся цепные реакции, последствия которых неопределенны, трудноуправляемы и плохо поддаются оценке, — типичные эффекты снежного кома", — пояснил Штраубхаар.При этом США играют в нынешнем кризисе Германии активную роль, поскольку именно в подобных условиях Вашингтон, который ранее финансировал "немецкое экономическое чудо" экспортной политики, может теперь выдвинуть Берлину свои условия.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804185673.html

https://ria.ru/20220725/turbina-1804684518.html

германия

сша

вашингтон (штат)

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, германия, сша, цены на нефть, вашингтон (штат)