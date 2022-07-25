02:35 25.07.2022 (обновлено: 02:40 25.07.2022)
"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова Трампа и Гора
Захарова заявила, что в США стали о чем-то догадываться, после слов Трампа и Гора
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о "сломанной демократии" и слова экс-президента США Дональда Трампа о существовании только двух гендеров.
"Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две (революционные. — Прим. ред.) для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола - мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное", — отметила Захарова.
Ранее в интервью NBC Гор, занимавший пост в администрации Билла Клинтона, заявил, что "общественное мнение меняется, и наша демократия сломана". Он отметил, что для решения климатического кризиса "нужно обратить внимание на кризис с демократией". По мнению Гора, по той же причине "кажется невозможным конгрессу провести запрет на оружие войны, штурмовые винтовки, которые используются для убийства детей в классах". Экс-вице-президент добавил, что "у нас правительство меньшинства" и что "ситуация ухудшается".
Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существуют лишь два гендера — женский и мужской. Публика встретила его слова громкими аплодисментами.