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"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова Трампа и Гора - РИА Новости, 25.07.2022
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"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова Трампа и Гора
"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова Трампа и Гора - РИА Новости, 25.07.2022
"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова Трампа и Гора
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о "сломанной демократии"... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T02:35
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в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о "сломанной демократии" и слова экс-президента США Дональда Трампа о существовании только двух гендеров.Ранее в интервью NBC Гор, занимавший пост в администрации Билла Клинтона, заявил, что "общественное мнение меняется, и наша демократия сломана". Он отметил, что для решения климатического кризиса "нужно обратить внимание на кризис с демократией". По мнению Гора, по той же причине "кажется невозможным конгрессу провести запрет на оружие войны, штурмовые винтовки, которые используются для убийства детей в классах". Экс-вице-президент добавил, что "у нас правительство меньшинства" и что "ситуация ухудшается".Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существуют лишь два гендера — женский и мужской. Публика встретила его слова громкими аплодисментами.
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в мире, сша, дональд трамп, мария захарова
02:35 25.07.2022 (обновлено: 02:40 25.07.2022)
 
"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова Трампа и Гора

Захарова заявила, что в США стали о чем-то догадываться, после слов Трампа и Гора

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о "сломанной демократии" и слова экс-президента США Дональда Трампа о существовании только двух гендеров.

"Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две (революционные. — Прим. ред.) для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола - мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное", — отметила Захарова.

Ранее в интервью NBC Гор, занимавший пост в администрации Билла Клинтона, заявил, что "общественное мнение меняется, и наша демократия сломана". Он отметил, что для решения климатического кризиса "нужно обратить внимание на кризис с демократией". По мнению Гора, по той же причине "кажется невозможным конгрессу провести запрет на оружие войны, штурмовые винтовки, которые используются для убийства детей в классах". Экс-вице-президент добавил, что "у нас правительство меньшинства" и что "ситуация ухудшается".
Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существуют лишь два гендера — женский и мужской. Публика встретила его слова громкими аплодисментами.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
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