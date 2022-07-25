https://ria.ru/20220725/ssha-1804688682.html

"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова Трампа и Гора

"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова Трампа и Гора - РИА Новости, 25.07.2022

"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова Трампа и Гора

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о "сломанной демократии"... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T02:35

2022-07-25T02:35

2022-07-25T02:40

в мире

сша

дональд трамп

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728022088_0:288:3096:2030_1920x0_80_0_0_a54e8e18e0a7664d4ce0b8396341799c.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о "сломанной демократии" и слова экс-президента США Дональда Трампа о существовании только двух гендеров.Ранее в интервью NBC Гор, занимавший пост в администрации Билла Клинтона, заявил, что "общественное мнение меняется, и наша демократия сломана". Он отметил, что для решения климатического кризиса "нужно обратить внимание на кризис с демократией". По мнению Гора, по той же причине "кажется невозможным конгрессу провести запрет на оружие войны, штурмовые винтовки, которые используются для убийства детей в классах". Экс-вице-президент добавил, что "у нас правительство меньшинства" и что "ситуация ухудшается".Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существуют лишь два гендера — женский и мужской. Публика встретила его слова громкими аплодисментами.

https://radiosputnik.ria.ru/20220724/ekonomika-1804678965.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, мария захарова