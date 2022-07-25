https://ria.ru/20220725/spetsoperatsiya-1804909474.html

Спецоперация, 25 июля: Киев готовит провокацию в Славянске

Спецоперация, 25 июля: Киев готовит провокацию в Славянске - РИА Новости, 25.07.2022

Спецоперация, 25 июля: Киев готовит провокацию в Славянске

Киев запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске - планируется подрыв емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 тонн; ФСБ РФ сообщила о... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T22:51

2022-07-25T22:51

2022-07-25T22:51

специальная военная операция на украине

михаил мизинцев

кирилл стремоусов

владимир рогов

курская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

су-24

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Киев запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске - планируется подрыв емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 тонн; ФСБ РФ сообщила о предотвращении попытки угнать российские самолеты - операцию планировала провести украинская разведка под руководством спецслужб НАТО; попытка контрнаступления украинских войск на Херсонскую область обернулась крахом и большими потерями солдат Украины.Ход операцииРоссийские войска уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся высадиться с катеров в Херсонской области, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ. Как также сообщили в ведомстве, ВМФ России уничтожил крылатыми ракетами в Хмельницкой области базу с боеприпасами США к реактивным системам залпового огня HIMARS и гаубицам М777.Народная милиция Луганской Народной Республики и союзные силы РФ пресекли попытку боевиков украинской нацгруппировки "Кракен" прорвать оборону на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным "Апостол".Киев запланировал провокацию на масложировом комбинате в Славянске с подрывом емкостей с токсичным гексаном объемом более 120 тонн, заявил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.Цель провокации - обвинить российских военных и формирования ДНР в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим широким освещением в СМИ, также рассказал Мизинцев.Украинские войска нанесли удар по изюмской школе №8, информация о жертвах уточняется, сообщает пресс-служба администрации Харьковской области в своем Telegram-канале. Отмечается, что обстрел произошел в ночь на понедельник, по предварительным данным, удар был нанесен из HIMARS. По информации администрации, школа восстановлению не подлежит.Украинские войска накануне обстреляли городскую больницу в Горловке в Донецкой Народной республике из 203-мм пушки "Пион" - одной из самых мощных артустановок в мире, передаёт корреспондент РИА Новости. Как рассказали РИА Новости очевидцы, снаряд пробил кровлю шестиэтажного здания больницы №1 и несколько бетонных перекрытий, но, по счастливой случайности, не сдетонировал, а пациенты и персонал не пострадали.Попытка угнать российские самолетыФСБ России сообщила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию военной разведки Украины по угону российских боевых самолетов. По данным из обнародованных ведомством видео, российским летчикам украинская разведка обещала заплатить до 2 миллионов долларов за угон боевого самолета. В частности, украинскими силовиками рассматривалась возможность угона российского боевого самолета Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ.Как также заявили в службе, российская контрразведка в ходе оперативной игры против военной разведки Украины получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.Причем, как следует из материалов ФСБ РФ, главный расследователь издания Bellingcat* Христо Грозев участвовал в данной операции украинской военной разведки. Основную поддержку разведке Украины оказывали британские спецслужбы.Освобожденные территорииПопытка контрнаступления украинских войск на Херсонскую область обернулась крахом, она обернулась только большими потерями в рядах украинской армии, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы больше выпросить денег у Запада.Он же заявил, что, по его мнению, референдум о присоединении области к России пройдет "в любом случае", и ему никто не помешает.Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он же рассказал, что референдумы могут быть синхронизированы и пройти в один день.Три неразорвавшиеся ракеты для американской РСЗО HIMARS с боевыми частями и фрагментами корпусов обнаружены на месте обстрела города Красный Луч, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Как отметили в ведомстве, "эффективность одной из новейших американских РСЗО составила 50%".Служба безопасности Украины (СБУ) использует украинских журналистов и блогеров в своих операциях против Луганской и Донецкой Народных Республик, в частности спецслужба негласно опубликовала в СМИ статью, призванную создать в обществе негативные настроения относительно призыва в вооруженные силы ЛНР и ДНР, говорится в секретных документах из архива херсонского отделения СБУ, попавших в распоряжение РИА Новости. В частности, в марте для борьбы с призывом в ДНР и ЛНР "было проведено профилактическое мероприятие в форме подготовки целенаправленной публикации в ведущем медиа-издании", следует из рапорта старшего оперуполномоченного третьего сектора отдела защиты национальной государственности управления СБУ (ЗНД УСБУ) в Херсонской области Михаила Лихтея.Обстрелы территории РоссииВ понедельник под обстрелом оказалось находящееся на границе с Украиной село Алексеевка в Курской области, украинские войска вели прицельный минометный огонь по вышке связи, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В результате обстрела пострадавших и разрушений нет.* Внесено в реестр СМИ-иноагентов

https://ria.ru/20220725/vsu-1804841805.html

https://ria.ru/20220725/spetsoperatsiya-1804776354.html

курская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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Корреспондент РИА Новости рассказывает о работе следователей на месте обстрела завода "Донфрост" Российские следователи в свой профессиональный праздник продолжают работать, в Донецке ведут осмотр места обстрела завода "Донфрост", передает корреспондент РИА Новости 2022-07-25T22:51 true PT1M07S

"Нет ничего, что запрещало бы РФ продолжать спецоперацию" – Лавров об условиях продуктовой сделки "Нет ничего, что запрещало бы РФ продолжать спецоперацию" – Лавров об условиях продуктовой сделки 2022-07-25T22:51 true PT0M28S

Командир полка ЛНР рассказал о попытке украинской группировки "Кракен" прорвать оборону в Харькове Союзные силы пресекли попытку боевиков украинской националистической группировки "Кракен" прорвать оборону на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир полка ЛНР с позывным "Апостол" 2022-07-25T22:51 true PT1M05S

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Наталья Макарова

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