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Продуктовая сделка не повлияет на продолжение спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/spetsoperatsiya-1804808360.html
Продуктовая сделка не повлияет на продолжение спецоперации, заявил Лавров
Продуктовая сделка не повлияет на продолжение спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 25.07.2022
Продуктовая сделка не повлияет на продолжение спецоперации, заявил Лавров
В документах о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна нет ничего, что запрещало бы Москве РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:43
2022-07-25T16:53
специальная военная операция на украине
сергей лавров
в мире
россия
украина
одесса
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. В документах о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна нет ничего, что запрещало бы Москве продолжить спецоперацию, нанося удары по военным объектам, не вызывает удивления, что позицию РФ на Западе искажают, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Наши западные коллеги, в принципе, уже поднаторели в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против РФ, что меня уже ничего не удивляет", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго в ответ на просьбу прокомментировать оценки на Западе российского удара по украинскому кораблю в порту Одессы."Если говорить про эпизод, который вы упомянули и который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - подчеркнул Лавров.
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353
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"Нет ничего, что запрещало бы РФ продолжать спецоперацию" – Лавров об условиях продуктовой сделки
"Нет ничего, что запрещало бы РФ продолжать спецоперацию" – Лавров об условиях продуктовой сделки
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сергей лавров, в мире, россия, украина, одесса, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
15:43 25.07.2022 (обновлено: 16:53 25.07.2022)
 
Продуктовая сделка не повлияет на продолжение спецоперации, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил об отсутствии препятствий для спецоперации в сделке по зерну

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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. В документах о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна нет ничего, что запрещало бы Москве продолжить спецоперацию, нанося удары по военным объектам, не вызывает удивления, что позицию РФ на Западе искажают, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Наши западные коллеги, в принципе, уже поднаторели в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против РФ, что меня уже ничего не удивляет", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго в ответ на просьбу прокомментировать оценки на Западе российского удара по украинскому кораблю в порту Одессы.
"Если говорить про эпизод, который вы упомянули и который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - подчеркнул Лавров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 12:12Специальная военная операция на Украине
Удар по военным в порту Одессы не повлияет на отгрузку зерна, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровВ миреРоссияУкраинаОдессаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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