https://ria.ru/20220725/spetsoperatsiya-1804808360.html

Продуктовая сделка не повлияет на продолжение спецоперации, заявил Лавров

Продуктовая сделка не повлияет на продолжение спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 25.07.2022

Продуктовая сделка не повлияет на продолжение спецоперации, заявил Лавров

В документах о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна нет ничего, что запрещало бы Москве РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:43

2022-07-25T15:43

2022-07-25T16:53

специальная военная операция на украине

сергей лавров

в мире

россия

украина

одесса

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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ОЙО (Республика Конго), 25 июл - РИА Новости. В документах о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна нет ничего, что запрещало бы Москве продолжить спецоперацию, нанося удары по военным объектам, не вызывает удивления, что позицию РФ на Западе искажают, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Наши западные коллеги, в принципе, уже поднаторели в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против РФ, что меня уже ничего не удивляет", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго в ответ на просьбу прокомментировать оценки на Западе российского удара по украинскому кораблю в порту Одессы."Если говорить про эпизод, который вы упомянули и который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20220725/odessa-1804746625.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нет ничего, что запрещало бы РФ продолжать спецоперацию" – Лавров об условиях продуктовой сделки "Нет ничего, что запрещало бы РФ продолжать спецоперацию" – Лавров об условиях продуктовой сделки 2022-07-25T15:43 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, россия, украина, одесса, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр