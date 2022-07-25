https://ria.ru/20220725/sozvon-1804888695.html
Путин и Голикова договорились созвониться после совещания
Путин и Голикова договорились созвониться после совещания - РИА Новости, 25.07.2022
Путин и Голикова договорились созвониться после совещания
Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Татьяна Голикова договорились созвониться после совещания. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:56
2022-07-25T19:56
2022-07-25T19:56
политика
татьяна голикова
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Татьяна Голикова договорились созвониться после совещания.Путин отметил, что видел звонок Голиковой, но не успел отреагировать и позвонить ей."Я потом, если можно, еще перезвоню", - сказала Голикова."Сразу, когда закончим совещание, я тоже вам наберу сразу", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20220725/golikova-1804785792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, татьяна голикова, владимир путин, россия
Путин и Голикова договорились созвониться после совещания
Президент Путин и вице-премьер Голикова договорились созвониться после совещания