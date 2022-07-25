Рейтинг@Mail.ru
Путин и Голикова договорились созвониться после совещания - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/sozvon-1804888695.html
Путин и Голикова договорились созвониться после совещания
Путин и Голикова договорились созвониться после совещания - РИА Новости, 25.07.2022
Путин и Голикова договорились созвониться после совещания
Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Татьяна Голикова договорились созвониться после совещания. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:56
2022-07-25T19:56
политика
татьяна голикова
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Татьяна Голикова договорились созвониться после совещания.Путин отметил, что видел звонок Голиковой, но не успел отреагировать и позвонить ей."Я потом, если можно, еще перезвоню", - сказала Голикова."Сразу, когда закончим совещание, я тоже вам наберу сразу", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20220725/golikova-1804785792.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, татьяна голикова, владимир путин, россия
19:56 25.07.2022
 
Путин и Голикова договорились созвониться после совещания

Президент Путин и вице-премьер Голикова договорились созвониться после совещания

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Татьяна Голикова договорились созвониться после совещания.
Путин отметил, что видел звонок Голиковой, но не успел отреагировать и позвонить ей.
"Я потом, если можно, еще перезвоню", - сказала Голикова.
"Сразу, когда закончим совещание, я тоже вам наберу сразу", - отреагировал Путин.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
14:35
Голикова будет заниматься биологической безопасностью
 
ПолитикаТатьяна ГоликоваВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала