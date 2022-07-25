https://ria.ru/20220725/sozvon-1804888695.html

Путин и Голикова договорились созвониться после совещания

Путин и Голикова договорились созвониться после совещания - РИА Новости, 25.07.2022

Путин и Голикова договорились созвониться после совещания

Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Татьяна Голикова договорились созвониться после совещания. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T19:56

2022-07-25T19:56

2022-07-25T19:56

политика

татьяна голикова

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Татьяна Голикова договорились созвониться после совещания.Путин отметил, что видел звонок Голиковой, но не успел отреагировать и позвонить ей."Я потом, если можно, еще перезвоню", - сказала Голикова."Сразу, когда закончим совещание, я тоже вам наберу сразу", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20220725/golikova-1804785792.html

россия

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Владимир Лаврентьев

политика, татьяна голикова, владимир путин, россия