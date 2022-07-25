Израиль готовит ответные меры на случай закрытия в России офисов "Сохнут"
IH: премьер Израиля Лапид пригрозил России ответными мерами в случае закрытия "Сохнут"
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД подготовить ряд политических мер, которые вступят в силу в случае прекращения деятельности еврейского агентства "Сохнут" в России, пишет газета Israel Hayom.
Как отмечает СМИ со ссылкой на источники в правительстве, на субботнем заседании премьера с министрами от Лапида требовали более жесткого диалога с Москвой.
"Законодатели встретились в субботу, чтобы обсудить этот вопрос, во время которого некоторые даже предложили Иерусалиму полностью изменить свою политику в отношении конфликта. Тем не менее другие подчеркивали, что подход должен быть не только "кнутом", но и "пряником", — подчеркивается в статье.
"Израиль может изменить свою де-факто нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине. Конечно, это может иметь негативные последствия с российской стороны, но тем не менее это вариант. Кроме того, Израиль может присоединиться к западным санкциям против России, в которых сейчас не участвует", — пояснил бывший посол.
Минюст России просит ликвидировать агентство "Сохнут", которое занимается репатриацией в Израиль, беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию.
СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в стране. Сама организация опровергала сообщения о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.