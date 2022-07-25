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Израиль готовит ответные меры на случай закрытия в России офисов "Сохнут" - РИА Новости, 25.07.2022
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Израиль готовит ответные меры на случай закрытия в России офисов "Сохнут"
Израиль готовит ответные меры на случай закрытия в России офисов "Сохнут" - РИА Новости, 25.07.2022
Израиль готовит ответные меры на случай закрытия в России офисов "Сохнут"
Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД подготовить ряд политических мер, которые вступят в силу в случае прекращения деятельности еврейского агентства... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:58
2022-07-25T13:58
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД подготовить ряд политических мер, которые вступят в силу в случае прекращения деятельности еврейского агентства "Сохнут" в России, пишет газета Israel Hayom.Как отмечает СМИ со ссылкой на источники в правительстве, на субботнем заседании премьера с министрами от Лапида требовали более жесткого диалога с Москвой."Законодатели встретились в субботу, чтобы обсудить этот вопрос, во время которого некоторые даже предложили Иерусалиму полностью изменить свою политику в отношении конфликта. Тем не менее другие подчеркивали, что подход должен быть не только "кнутом", но и "пряником", — подчеркивается в статье.Однако экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил изданию, что Лапид может пригрозить жесткими мерами.Минюст России просит ликвидировать агентство "Сохнут", которое занимается репатриацией в Израиль, беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию.СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в стране. Сама организация опровергала сообщения о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.
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в мире, россия, украина, израиль
13:58 25.07.2022
 
Израиль готовит ответные меры на случай закрытия в России офисов "Сохнут"

IH: премьер Израиля Лапид пригрозил России ответными мерами в случае закрытия "Сохнут"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Израиля Яир Лапид
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД подготовить ряд политических мер, которые вступят в силу в случае прекращения деятельности еврейского агентства "Сохнут" в России, пишет газета Israel Hayom.
Как отмечает СМИ со ссылкой на источники в правительстве, на субботнем заседании премьера с министрами от Лапида требовали более жесткого диалога с Москвой.
Флаг на территории посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 21:59
"Сохнут" запустил план по релокации московского офиса в Израиль, пишут СМИ
"Законодатели встретились в субботу, чтобы обсудить этот вопрос, во время которого некоторые даже предложили Иерусалиму полностью изменить свою политику в отношении конфликта. Тем не менее другие подчеркивали, что подход должен быть не только "кнутом", но и "пряником", — подчеркивается в статье.
Однако экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил изданию, что Лапид может пригрозить жесткими мерами.
"Израиль может изменить свою де-факто нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине. Конечно, это может иметь негативные последствия с российской стороны, но тем не менее это вариант. Кроме того, Израиль может присоединиться к западным санкциям против России, в которых сейчас не участвует", — пояснил бывший посол.
Минюст России просит ликвидировать агентство "Сохнут", которое занимается репатриацией в Израиль, беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию.
СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в стране. Сама организация опровергала сообщения о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.
Флаг на здании посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Израиль не видит для себя угрозы в России, заявили в Минобороны страны
 
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