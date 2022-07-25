https://ria.ru/20220725/sokhnut-1804776198.html

Израиль готовит ответные меры на случай закрытия в России офисов "Сохнут"

Израиль готовит ответные меры на случай закрытия в России офисов "Сохнут" - РИА Новости, 25.07.2022

Израиль готовит ответные меры на случай закрытия в России офисов "Сохнут"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД подготовить ряд политических мер, которые вступят в силу в случае прекращения деятельности еврейского агентства... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:58

2022-07-25T13:58

2022-07-25T13:58

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД подготовить ряд политических мер, которые вступят в силу в случае прекращения деятельности еврейского агентства "Сохнут" в России, пишет газета Israel Hayom.Как отмечает СМИ со ссылкой на источники в правительстве, на субботнем заседании премьера с министрами от Лапида требовали более жесткого диалога с Москвой."Законодатели встретились в субботу, чтобы обсудить этот вопрос, во время которого некоторые даже предложили Иерусалиму полностью изменить свою политику в отношении конфликта. Тем не менее другие подчеркивали, что подход должен быть не только "кнутом", но и "пряником", — подчеркивается в статье.Однако экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил изданию, что Лапид может пригрозить жесткими мерами.Минюст России просит ликвидировать агентство "Сохнут", которое занимается репатриацией в Израиль, беседа по иску назначена на 28 июля. В МИД и посольстве Израиля, а также в московском отделении "Сохнута" заявляли, что не комментируют эту информацию.СМИ писали, что власти России направили агентству требование приостановить деятельность в стране. Сама организация опровергала сообщения о прекращении работы в России. Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы "Сохнута", но не стал раскрывать итоги проверки.

https://ria.ru/20220723/izrail-1804565449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, украина, израиль