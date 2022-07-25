https://ria.ru/20220725/sochi-1804784704.html

В Сочи на курорте "Роза Хутор" рухнул потолок в отеле

В Сочи на курорте "Роза Хутор" рухнул потолок в отеле - РИА Новости, 25.07.2022

В Сочи на курорте "Роза Хутор" рухнул потолок в отеле

Обвал потолка в четырехзвездочном отеле горного курорта "Роза Хутор" спровоцировал ливень, погибших и пострадавших нет, сообщила РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:46

2022-07-25T15:46

2022-07-25T15:46

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СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Обвал потолка в четырехзвездочном отеле горного курорта "Роза Хутор" спровоцировал ливень, погибших и пострадавших нет, сообщила РИА Новости в понедельник генеральный менеджер гостиницы Green Flow Марина Саватеева.В соцсетях ранее появилось видео, на котором запечатлено обрушение потолка в одном из отелей в горах Сочи. Во время обвала слышны крики людей."Ни одного пострадавшего, ни одного погибшего нет, все обошлось. Работы по восстановлению были выполнены в течение двух часов, уже все устранили. Сейчас мы планируем ремонт. Объемные ливневые дожди дали размягчение структуры. Материал очень сильно разбух, стал пластичным… Мы пересмотрим, совершено по-другому будет, другой материал используем", – сказала Саватеева.При этом, уточнила она, жалоб от туристов не было. Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС России по Краснодарскому краю, а также в Единой дежурно-диспетчерской службе Сочи, заявок по данному инциденту спасателям тоже не поступало.Накануне в Сочи прошли залповые ливни, подтопившие 16 городских улиц и участки федеральных трасс, вызвавшие ряд ДТП. По данным регионального управления СК РФ, в результате ливней на улице Донской погибла женщина, которую зажало между унесенной водой машиной и дорожным ограждением. Из-за непогоды по всему Сочи действует режим ЧС.Отель Green Flow находится на высоте 1100 метров на курорте "Роза Хутор".

https://ria.ru/20220725/sochi-1804729668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, сочи, россия, краснодарский край, роза хутор, новости - туризм, туристы