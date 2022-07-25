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Пляжи в Сочи с утра заполнились туристами - РИА Новости, 25.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220725/sochi-1804729668.html
Пляжи в Сочи с утра заполнились туристами
Пляжи в Сочи с утра заполнились туристами - РИА Новости, 25.07.2022
Пляжи в Сочи с утра заполнились туристами
Шторм в море закончился, городские пляжи очищены от мусора, с утра они заполнены отдыхающими, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:04
2022-07-25T12:04
туризм
туризм
алексей копайгородский
сочи
новости - туризм
туристы
пляжи
куда можно лететь
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СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Шторм в море закончился, городские пляжи очищены от мусора, с утра они заполнены отдыхающими, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник мэр Сочи Алексей Копайгородский объявил, что штормовое предупреждение из-за непогоды в городе снято, основная часть городских пляжей открыта для купания, на курорте установилась ясная погода. На центральных городских пляжах "Ривьера" и вдоль набережной "Маяк" с утра загорают туристы, практически все объекты отдыха и развлечений включились в работу, шторма в море нет."Купание разрешено, люди давно уже здесь", – сказал РИА Новости спасатель пляжа "Ривьера".Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд случаев ДТП, на улице Цюрупы под воздействием оползня разрушилась подпорная стена. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина. В воскресенье мэром Сочи Алексеем Копайгородским из-за непогоды по всему городу был объявлен режим ЧС.
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туризм, алексей копайгородский, сочи, новости - туризм, туристы, пляжи, куда можно лететь, куда поехать, отдых на море
12:04 25.07.2022
 
Пляжи в Сочи с утра заполнились туристами

Пляжи в Сочи с утра заполнились туристами, на курорте установилась жаркая погода

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Шторм в море закончился, городские пляжи очищены от мусора, с утра они заполнены отдыхающими, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник мэр Сочи Алексей Копайгородский объявил, что штормовое предупреждение из-за непогоды в городе снято, основная часть городских пляжей открыта для купания, на курорте установилась ясная погода. На центральных городских пляжах "Ривьера" и вдоль набережной "Маяк" с утра загорают туристы, практически все объекты отдыха и развлечений включились в работу, шторма в море нет.
"Купание разрешено, люди давно уже здесь", – сказал РИА Новости спасатель пляжа "Ривьера".
Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд случаев ДТП, на улице Цюрупы под воздействием оползня разрушилась подпорная стена. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина. В воскресенье мэром Сочи Алексеем Копайгородским из-за непогоды по всему городу был объявлен режим ЧС.
Автомобиль, пострадавший из-за сильного наводнения, в Виноградном переулке в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
08:59
В Сочи отменили штормовое предупреждение
 
ТуризмТуризмАлексей КопайгородскийСочиНовости - ТуризмтуристыПляжикуда можно лететькуда поехатьОтдых на море
 
 
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