https://ria.ru/20220725/sochi-1804729668.html

Пляжи в Сочи с утра заполнились туристами

Пляжи в Сочи с утра заполнились туристами - РИА Новости, 25.07.2022

Пляжи в Сочи с утра заполнились туристами

Шторм в море закончился, городские пляжи очищены от мусора, с утра они заполнены отдыхающими, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:04

2022-07-25T12:04

2022-07-25T12:04

туризм

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СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Шторм в море закончился, городские пляжи очищены от мусора, с утра они заполнены отдыхающими, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник мэр Сочи Алексей Копайгородский объявил, что штормовое предупреждение из-за непогоды в городе снято, основная часть городских пляжей открыта для купания, на курорте установилась ясная погода. На центральных городских пляжах "Ривьера" и вдоль набережной "Маяк" с утра загорают туристы, практически все объекты отдыха и развлечений включились в работу, шторма в море нет."Купание разрешено, люди давно уже здесь", – сказал РИА Новости спасатель пляжа "Ривьера".Накануне в Сочи прошли залповые ливни. Осадки составили не менее 76 миллиметров за час. Дожди подтопили 16 городских улиц, участки федеральных трасс, вызвали ряд случаев ДТП, на улице Цюрупы под воздействием оползня разрушилась подпорная стена. По данным регионального СК, в результате сильных дождей на улице Донской погибла женщина. В воскресенье мэром Сочи Алексеем Копайгородским из-за непогоды по всему городу был объявлен режим ЧС.

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Лана Баева

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