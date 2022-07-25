https://ria.ru/20220725/snbo-1804751354.html

Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО

Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО - РИА Новости, 25.07.2022

Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО

Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:31

2022-07-25T12:31

2022-07-25T12:31

в мире

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины."Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа Зеленского на сайте его офиса. Указ подписан в понедельник. Причина увольнения не уточняется.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803978228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский