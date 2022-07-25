https://ria.ru/20220725/snbo-1804751354.html
Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО
Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО - РИА Новости, 25.07.2022
Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО
Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:31
2022-07-25T12:31
2022-07-25T12:31
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины."Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа Зеленского на сайте его офиса. Указ подписан в понедельник. Причина увольнения не уточняется.Ранее Зеленский подписал указы об отстранении главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой за многочисленные факты госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств. На прошлой неделе украинский проголосовал за увольнение Баканова и Венедиктовой.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803978228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский
Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО
Зеленский подписал указ об увольнении первого замсекретаря СНБО Украины Демченко