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Суд оштрафовал "Гемотест" из-за утечки персональных данных клиентов - РИА Новости, 25.07.2022
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Суд оштрафовал "Гемотест" из-за утечки персональных данных клиентов
Суд оштрафовал "Гемотест" из-за утечки персональных данных клиентов - РИА Новости, 25.07.2022
Суд оштрафовал "Гемотест" из-за утечки персональных данных клиентов
Мировой судебный участок района Новогиреево в Москве оштрафовал на 60 тысяч рублей компанию "Гемотест" за утечку 300 гигабайт данных с персональной информацией... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:28
2022-07-25T14:37
москва
происшествия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мировой судебный участок района Новогиреево в Москве оштрафовал на 60 тысяч рублей компанию "Гемотест" за утечку 300 гигабайт данных с персональной информацией о клиентах, сообщили РИА Новости в суде."ООО "Лаборатория Гемотест" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Как следует из опубликованного текста решения, представители управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу заявили в суде об утечке "более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов". Позднее в интернете появились данные о продаже утекшей информации.За нарушение законодательства в области персональных данных компании грозил штраф не более 100 тысяч рублей.
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москва, происшествия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
14:28 25.07.2022 (обновлено: 14:37 25.07.2022)
 
Суд оштрафовал "Гемотест" из-за утечки персональных данных клиентов

Суд оштрафовал "Гемотест" на 60 тысяч рублей из-за утечки персональных данных клиентов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРекламная надпись на автомобиле у входа в медицинскую лабораторию "Гемотест"
Рекламная надпись на автомобиле у входа в медицинскую лабораторию Гемотест - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Рекламная надпись на автомобиле у входа в медицинскую лабораторию "Гемотест". Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мировой судебный участок района Новогиреево в Москве оштрафовал на 60 тысяч рублей компанию "Гемотест" за утечку 300 гигабайт данных с персональной информацией о клиентах, сообщили РИА Новости в суде.
"ООО "Лаборатория Гемотест" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Как следует из опубликованного текста решения, представители управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу заявили в суде об утечке "более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов". Позднее в интернете появились данные о продаже утекшей информации.
За нарушение законодательства в области персональных данных компании грозил штраф не более 100 тысяч рублей.
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МоскваПроисшествияТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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