https://ria.ru/20220725/shtraf-1804784135.html

Суд оштрафовал "Гемотест" из-за утечки персональных данных клиентов

Суд оштрафовал "Гемотест" из-за утечки персональных данных клиентов - РИА Новости, 25.07.2022

Суд оштрафовал "Гемотест" из-за утечки персональных данных клиентов

Мировой судебный участок района Новогиреево в Москве оштрафовал на 60 тысяч рублей компанию "Гемотест" за утечку 300 гигабайт данных с персональной информацией... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:28

2022-07-25T14:28

2022-07-25T14:37

москва

происшествия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мировой судебный участок района Новогиреево в Москве оштрафовал на 60 тысяч рублей компанию "Гемотест" за утечку 300 гигабайт данных с персональной информацией о клиентах, сообщили РИА Новости в суде."ООО "Лаборатория Гемотест" назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Как следует из опубликованного текста решения, представители управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу заявили в суде об утечке "более 300 гигабайт информации с персональными данными клиентов". Позднее в интернете появились данные о продаже утекшей информации.За нарушение законодательства в области персональных данных компании грозил штраф не более 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220421/shtraf-1784679727.html

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москва, происшествия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)