https://ria.ru/20220725/shtraf-1804438634.html
Россиянам перечислили неожиданные штрафы за ремонт машины
Россиянам перечислили неожиданные штрафы за ремонт машины - РИА Новости, 25.07.2022
Россиянам перечислили неожиданные штрафы за ремонт машины
По закону нельзя не только ремонтировать, но даже мыть машину в общественном пространстве, а именно во дворе жилого дома, если это создает неудобство для... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T01:15
2022-07-25T01:15
2022-07-25T01:15
общество
россия
анастасия рагулина
штрафы
мгюу имени о.е. кутафина
авто
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. По закону нельзя не только ремонтировать, но даже мыть машину в общественном пространстве, а именно во дворе жилого дома, если это создает неудобство для жителей или угрожает их здоровью. В частности, нельзя сливать топливо и масла, заниматься отладкой двигателя и звуковых сигналов, рассказала агентству “Прайм” доцент МГЮУ имени О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина.Нарушение этой нормы влечет административную ответственность — это может быть предупреждение или штраф. Последний составит для граждан 100-500 рублей, для должностных лиц — 500 1000 рублей, для юрлиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток.Региональное законодательство не менее строгое. Так, в Москве загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом авто вне специально отведенных мест влечет за собой штраф.По ее словам, во дворе многоквартирного дома можно лишь очистить тряпкой стекла и фары машины, но поливать водой их не рекомендуется — это могут расценить, как мытье с соответствующими последствиями.
https://ria.ru/20220706/shtraf-1800554804.html
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общество, россия, анастасия рагулина, штрафы, мгюу имени о.е. кутафина, авто
Россиянам перечислили неожиданные штрафы за ремонт машины
Эксперт Рагулина предупредила о возможном штрафе за ремонт автомобиля во дворе жилого дома