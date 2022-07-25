Рейтинг@Mail.ru
Россиянам перечислили неожиданные штрафы за ремонт машины - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/shtraf-1804438634.html
Россиянам перечислили неожиданные штрафы за ремонт машины
Россиянам перечислили неожиданные штрафы за ремонт машины - РИА Новости, 25.07.2022
Россиянам перечислили неожиданные штрафы за ремонт машины
По закону нельзя не только ремонтировать, но даже мыть машину в общественном пространстве, а именно во дворе жилого дома, если это создает неудобство для... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T01:15
2022-07-25T01:15
общество
россия
анастасия рагулина
штрафы
мгюу имени о.е. кутафина
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/41/1547684122_0:0:2775:1561_1920x0_80_0_0_d0b5e21616330b62adca34c2b2a4f34a.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. По закону нельзя не только ремонтировать, но даже мыть машину в общественном пространстве, а именно во дворе жилого дома, если это создает неудобство для жителей или угрожает их здоровью. В частности, нельзя сливать топливо и масла, заниматься отладкой двигателя и звуковых сигналов, рассказала агентству “Прайм” доцент МГЮУ имени О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина.Нарушение этой нормы влечет административную ответственность — это может быть предупреждение или штраф. Последний составит для граждан 100-500 рублей, для должностных лиц — 500 1000 рублей, для юрлиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток.Региональное законодательство не менее строгое. Так, в Москве загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом авто вне специально отведенных мест влечет за собой штраф.По ее словам, во дворе многоквартирного дома можно лишь очистить тряпкой стекла и фары машины, но поливать водой их не рекомендуется — это могут расценить, как мытье с соответствующими последствиями.
https://ria.ru/20220706/shtraf-1800554804.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/41/1547684122_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_3abe6a16fe4d29ac5b28d31e80ba935e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, анастасия рагулина, штрафы, мгюу имени о.е. кутафина, авто
01:15 25.07.2022
 
Россиянам перечислили неожиданные штрафы за ремонт машины

Эксперт Рагулина предупредила о возможном штрафе за ремонт автомобиля во дворе жилого дома

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРемонт
Ремонт - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Ремонт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. По закону нельзя не только ремонтировать, но даже мыть машину в общественном пространстве, а именно во дворе жилого дома, если это создает неудобство для жителей или угрожает их здоровью. В частности, нельзя сливать топливо и масла, заниматься отладкой двигателя и звуковых сигналов, рассказала агентству “Прайм” доцент МГЮУ имени О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина.
Нарушение этой нормы влечет административную ответственность — это может быть предупреждение или штраф. Последний составит для граждан 100-500 рублей, для должностных лиц — 500 1000 рублей, для юрлиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток.
Региональное законодательство не менее строгое. Так, в Москве загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом авто вне специально отведенных мест влечет за собой штраф.
“Для граждан — от одной тысячи до трех тысяч рублей, а юрлицо могут оштрафовать на 10 —20 тысяч рублей", — уточнила Рагулина.
По ее словам, во дворе многоквартирного дома можно лишь очистить тряпкой стекла и фары машины, но поливать водой их не рекомендуется — это могут расценить, как мытье с соответствующими последствиями.
Многоэтажные жилые дома по улице Судостроительная в районе Нагатинский Затон Южного административного округа Москвы, предназначенные для переселения участников программы реновации - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 01:15
Россиянам объяснили, за что их могут оштрафовать во дворе дома
 
ОбществоРоссияАнастасия РагулинаШтрафыМГЮУ имени О.Е. КутафинаАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала