https://ria.ru/20220725/shtraf-1804438634.html

Россиянам перечислили неожиданные штрафы за ремонт машины

Россиянам перечислили неожиданные штрафы за ремонт машины - РИА Новости, 25.07.2022

Россиянам перечислили неожиданные штрафы за ремонт машины

По закону нельзя не только ремонтировать, но даже мыть машину в общественном пространстве, а именно во дворе жилого дома, если это создает неудобство для... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T01:15

2022-07-25T01:15

2022-07-25T01:15

общество

россия

анастасия рагулина

штрафы

мгюу имени о.е. кутафина

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154768/41/1547684122_0:0:2775:1561_1920x0_80_0_0_d0b5e21616330b62adca34c2b2a4f34a.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. По закону нельзя не только ремонтировать, но даже мыть машину в общественном пространстве, а именно во дворе жилого дома, если это создает неудобство для жителей или угрожает их здоровью. В частности, нельзя сливать топливо и масла, заниматься отладкой двигателя и звуковых сигналов, рассказала агентству “Прайм” доцент МГЮУ имени О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина.Нарушение этой нормы влечет административную ответственность — это может быть предупреждение или штраф. Последний составит для граждан 100-500 рублей, для должностных лиц — 500 1000 рублей, для юрлиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток.Региональное законодательство не менее строгое. Так, в Москве загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом авто вне специально отведенных мест влечет за собой штраф.По ее словам, во дворе многоквартирного дома можно лишь очистить тряпкой стекла и фары машины, но поливать водой их не рекомендуется — это могут расценить, как мытье с соответствующими последствиями.

https://ria.ru/20220706/shtraf-1800554804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, анастасия рагулина, штрафы, мгюу имени о.е. кутафина, авто