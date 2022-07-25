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Песков прокомментировал заявления Шольца о ненадежности России - РИА Новости, 25.07.2022
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Песков прокомментировал заявления Шольца о ненадежности России
Песков прокомментировал заявления Шольца о ненадежности России - РИА Новости, 25.07.2022
Песков прокомментировал заявления Шольца о ненадежности России
Заявления канцлера Германии Олофа Шольца о ненадежности РФ как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:26
2022-07-25T12:26
экономика
владимир путин
россия
германия
газпром
siemens
северный поток
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заявления канцлера Германии Олофа Шольца о ненадежности РФ как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эти заявления - они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства, то, что сейчас произошло снижение объемов поставки, - это опять же связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что президент России Владимир Путин в Тегеране говорил, что "Газпром" выполнял, выполняет и будет надежно выполнять свои обязательства."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
https://ria.ru/20220722/slutskiy-1804424998.html
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экономика, владимир путин, россия, германия, газпром, siemens, северный поток
12:26 25.07.2022
 
Песков прокомментировал заявления Шольца о ненадежности России

Песков: заявления Шольца о ненадежности России как поставщика контрастируют с реальностью

© AP Photo / Lisi NiesnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Lisi Niesner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заявления канцлера Германии Олофа Шольца о ненадежности РФ как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти заявления - они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства, то, что сейчас произошло снижение объемов поставки, - это опять же связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия", - сказал Песков журналистам.
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 22:23
Слуцкий прокомментировал слова Шольца о "ненадежности" России
Он напомнил, что президент России Владимир Путин в Тегеране говорил, что "Газпром" выполнял, выполняет и будет надежно выполнять свои обязательства.
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
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В Германии призвали Шольца уйти в отставку после слов о России
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияГерманияГазпромSiemensСеверный поток
 
 
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