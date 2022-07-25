https://ria.ru/20220725/sholts-1804750166.html
Песков прокомментировал заявления Шольца о ненадежности России
Песков прокомментировал заявления Шольца о ненадежности России - РИА Новости, 25.07.2022
Песков прокомментировал заявления Шольца о ненадежности России
Заявления канцлера Германии Олофа Шольца о ненадежности РФ как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:26
2022-07-25T12:26
2022-07-25T12:26
экономика
владимир путин
россия
германия
газпром
siemens
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792193028_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_899660f99edc1a090c38f6ce882633e4.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заявления канцлера Германии Олофа Шольца о ненадежности РФ как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Эти заявления - они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства, то, что сейчас произошло снижение объемов поставки, - это опять же связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что президент России Владимир Путин в Тегеране говорил, что "Газпром" выполнял, выполняет и будет надежно выполнять свои обязательства."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
https://ria.ru/20220722/slutskiy-1804424998.html
https://ria.ru/20220707/sholts-1800878210.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792193028_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5bf4ecacc8aa59ebe0e91b8668e4ef0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, германия, газпром, siemens, северный поток
Песков прокомментировал заявления Шольца о ненадежности России
Песков: заявления Шольца о ненадежности России как поставщика контрастируют с реальностью
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заявления канцлера Германии Олофа Шольца о ненадежности РФ как поставщика газа контрастируют с реальностью и историей поставок, Россия всегда выполняет обязательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эти заявления - они абсолютно контрастируют с реальностью, с реальностью и с историей, с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства, то, что сейчас произошло снижение объемов поставки, - это опять же связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности, Федеративная Республика Германия", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин
в Тегеране
говорил, что "Газпром
" выполнял, выполняет и будет надежно выполнять свои обязательства.
"Северный поток
" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу
- возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens
из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады
, пока двигатель добрался только до Германии
.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.