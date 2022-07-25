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В Харьковской области две школы получили российскую аккредитацию

В Харьковской области две школы получили российскую аккредитацию - РИА Новости, 25.07.2022

В Харьковской области две школы получили российскую аккредитацию

Две школы в Харьковской области получили аккредитацию на ведение образовательной деятельности от Минпросвещения РФ, сообщил глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T22:53

2022-07-25T22:53

2022-07-25T22:53

специальная военная операция на украине

харьковская область

ситуация в днр и лнр

россия

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министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Две школы в Харьковской области получили аккредитацию на ведение образовательной деятельности от Минпросвещения РФ, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.Он отметил, что до сегодняшнего дня в Харьковской области было 92 школы, но ночью был обстрел школы в Изюме. Пострадавших нет, но учреждение, по его словам, восстановлению не подлежит.Ранее власти региона сообщили, что украинские войска в ночь на понедельник нанесли удар по изюмской школе №8 из HIMARS.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу, как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220724/dosug-1804630269.html

харьковская область

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харьковская область, ситуация в днр и лнр, россия, украина, в мире, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование