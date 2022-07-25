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В Харьковской области две школы получили российскую аккредитацию
В Харьковской области две школы получили российскую аккредитацию - РИА Новости, 25.07.2022
В Харьковской области две школы получили российскую аккредитацию
Две школы в Харьковской области получили аккредитацию на ведение образовательной деятельности от Минпросвещения РФ, сообщил глава администрации региона Виталий... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T22:53
2022-07-25T22:53
2022-07-25T22:53
специальная военная операция на украине
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Две школы в Харьковской области получили аккредитацию на ведение образовательной деятельности от Минпросвещения РФ, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.Он отметил, что до сегодняшнего дня в Харьковской области было 92 школы, но ночью был обстрел школы в Изюме. Пострадавших нет, но учреждение, по его словам, восстановлению не подлежит.Ранее власти региона сообщили, что украинские войска в ночь на понедельник нанесли удар по изюмской школе №8 из HIMARS.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу, как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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харьковская область, ситуация в днр и лнр, россия, украина, в мире, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование
В Харьковской области две школы получили российскую аккредитацию
В Харьковской области две школы получили аккредитацию от Минпросвещения России
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Две школы в Харьковской области получили аккредитацию на ведение образовательной деятельности от Минпросвещения РФ, сообщил
глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Буквально вчера две школы Харьковской области получили российскую аккредитацию. Проблема в том, что существенно отличается система образования Украины ... от Российской Федерации… Поставлена задача как можно больше школ подготовить к учебному году. Для этого надо пройти переподготовку преподавательского состава, обеспечить школы литературой, методическими пособиями", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что до сегодняшнего дня в Харьковской области было 92 школы, но ночью был обстрел школы в Изюме. Пострадавших нет, но учреждение, по его словам, восстановлению не подлежит.
Ранее власти региона сообщили, что украинские войска в ночь на понедельник нанесли удар по изюмской школе №8 из HIMARS.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу, как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.