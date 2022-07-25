https://ria.ru/20220725/shirvindt-1804782674.html

Александра Ширвиндта выписали из больницы

Александра Ширвиндта выписали из больницы - РИА Новости, 25.07.2022

Александра Ширвиндта выписали из больницы

Президента московского Театра Сатиры Александра Ширвиндта выписали из больницы, сейчас он отдыхает, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:23

2022-07-25T14:23

2022-07-25T14:23

культура

сергей газаров

александр ширвиндт

россия

культура

новости культуры

общество

театр сатиры (москва)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754414148_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_cb7c6e469b54e99ea3ee563f2b718ab2.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президента московского Театра Сатиры Александра Ширвиндта выписали из больницы, сейчас он отдыхает, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Сергей Газаров.Ранее в театре сообщили, что Ширвиндт находится в Боткинской больнице после приступа стенокардии."Абсолютно у него все в порядке. Мы отпраздновали его день рождения. Он отдыхает... Все замечательно, тьфу-тьфу-тьфу. Все слава Богу. Не знаю, где именно он отдыхает - может, дома, может, на даче, может, еще где. Он не в больнице", - сказал собеседник агентства.Во вторник 19 июля Ширвиндту исполнилось 88 лет. Он был художественным руководителем Театра Сатиры с 2000 по 2021 год, а в 2021-м стал его президентом.

https://ria.ru/20220721/prokhanov-1803993819.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей газаров, александр ширвиндт, россия, культура, новости культуры, общество, театр сатиры (москва), москва