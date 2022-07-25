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Александра Ширвиндта выписали из больницы - РИА Новости, 25.07.2022
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Культура
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Александра Ширвиндта выписали из больницы
Александра Ширвиндта выписали из больницы - РИА Новости, 25.07.2022
Александра Ширвиндта выписали из больницы
Президента московского Театра Сатиры Александра Ширвиндта выписали из больницы, сейчас он отдыхает, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:23
2022-07-25T14:23
культура
сергей газаров
александр ширвиндт
россия
культура
новости культуры
общество
театр сатиры (москва)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президента московского Театра Сатиры Александра Ширвиндта выписали из больницы, сейчас он отдыхает, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Сергей Газаров.Ранее в театре сообщили, что Ширвиндт находится в Боткинской больнице после приступа стенокардии."Абсолютно у него все в порядке. Мы отпраздновали его день рождения. Он отдыхает... Все замечательно, тьфу-тьфу-тьфу. Все слава Богу. Не знаю, где именно он отдыхает - может, дома, может, на даче, может, еще где. Он не в больнице", - сказал собеседник агентства.Во вторник 19 июля Ширвиндту исполнилось 88 лет. Он был художественным руководителем Театра Сатиры с 2000 по 2021 год, а в 2021-м стал его президентом.
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сергей газаров, александр ширвиндт, россия, культура, новости культуры, общество, театр сатиры (москва), москва
14:23 25.07.2022
 
Александра Ширвиндта выписали из больницы

Александра Ширвиндта выписали из больницы после приступа стенокардии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Ширвиндт
Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Александр Ширвиндт. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президента московского Театра Сатиры Александра Ширвиндта выписали из больницы, сейчас он отдыхает, сообщил РИА Новости художественный руководитель театра Сергей Газаров.
Ранее в театре сообщили, что Ширвиндт находится в Боткинской больнице после приступа стенокардии.
"Абсолютно у него все в порядке. Мы отпраздновали его день рождения. Он отдыхает... Все замечательно, тьфу-тьфу-тьфу. Все слава Богу. Не знаю, где именно он отдыхает - может, дома, может, на даче, может, еще где. Он не в больнице", - сказал собеседник агентства.
Во вторник 19 июля Ширвиндту исполнилось 88 лет. Он был художественным руководителем Театра Сатиры с 2000 по 2021 год, а в 2021-м стал его президентом.
Сергей Проханов - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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КультураСергей ГазаровАлександр ШирвиндтРоссияКультураНовости культурыОбществоТеатр сатиры (Москва)Москва
 
 
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