https://ria.ru/20220725/shevchuk-1804749826.html

Дело против Шевчука о дискредитации армии вернулось в суд Уфы

Дело против Шевчука о дискредитации армии вернулось в суд Уфы - РИА Новости, 25.07.2022

Дело против Шевчука о дискредитации армии вернулось в суд Уфы

Административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука вернулось для рассмотрения для рассмотрения в Советский районный суд Уфы, РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:25

2022-07-25T12:25

2022-07-25T12:25

происшествия

юрий шевчук

россия

ддт

уфа

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УФА, 25 июл – РИА Новости. Административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука вернулось для рассмотрения для рассмотрения в Советский районный суд Уфы, объявили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.Изначально материал поступил как раз в Советский суд Уфы, далее он отправил его по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот развернул его обратно в столицу Башкирии."В Советский районный суд Уфы поступило дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в отношении Юрия Шевчука, направленное Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга по подведомственности. Материалы дела будут переданы судье для решения вопроса о принятии к производству", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усаев рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичном дискредитации использования Вооруженных сил РФ.Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу.

https://ria.ru/20220620/diskreditatsiya-1796783896.html

https://ria.ru/20220629/shtraf-1798931962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, юрий шевчук, россия, ддт, уфа, вооруженные силы рф