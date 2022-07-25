Дело против Шевчука о дискредитации армии вернулось в суд Уфы
Административное дело против лидера ДДТ Шевчука о дискредитации армии вернулось в суд Уфы
Юрий Шевчук. Архивное фото
УФА, 25 июл – РИА Новости. Административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука вернулось для рассмотрения для рассмотрения в Советский районный суд Уфы, объявили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
Изначально материал поступил как раз в Советский суд Уфы, далее он отправил его по ходатайству музыканта в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, но тот развернул его обратно в столицу Башкирии.
"В Советский районный суд Уфы поступило дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в отношении Юрия Шевчука, направленное Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга по подведомственности. Материалы дела будут переданы судье для решения вопроса о принятии к производству", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии 18 мая. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усаев рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта о публичном дискредитации использования Вооруженных сил РФ.
Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена". По словам адвоката, Шевчук отказался давать объяснения по данному административному делу.