https://ria.ru/20220725/sevmorput-1804897595.html

Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути

Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути - РИА Новости, 25.07.2022

Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути

Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T20:41

2022-07-25T20:41

2022-07-25T20:52

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

северный морской путь

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по разрешению, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.Ведомство предложило дополнить федеральный закон "О внутренних морских водах" положением, согласно которому кораблям из других стран необходимо за 90 дней до захода в СМП уведомить об этом по дипломатическим каналам.В тексте пояснительной записки к проекту Минобороны, которая есть в распоряжении издания, уточняется, что власти смогут приостанавливать прибытие иностранных кораблей в акваторию для обеспечения безопасности. Такие требования объясняются ростом объемов морских перевозок и активизацией военно-морской деятельности различных государств.По данным РБК, поправки уже одобрила правительственная комиссия по законодательной деятельности, а также поддержали МИД, ФСБ и Минтранс.

https://ria.ru/20220621/arktika-1796837804.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), северный морской путь, министерство обороны рф (минобороны рф)