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Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути - РИА Новости, 25.07.2022
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Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути
Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути - РИА Новости, 25.07.2022
Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути
Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:41
2022-07-25T20:52
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
северный морской путь
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по разрешению, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.Ведомство предложило дополнить федеральный закон "О внутренних морских водах" положением, согласно которому кораблям из других стран необходимо за 90 дней до захода в СМП уведомить об этом по дипломатическим каналам.В тексте пояснительной записки к проекту Минобороны, которая есть в распоряжении издания, уточняется, что власти смогут приостанавливать прибытие иностранных кораблей в акваторию для обеспечения безопасности. Такие требования объясняются ростом объемов морских перевозок и активизацией военно-морской деятельности различных государств.По данным РБК, поправки уже одобрила правительственная комиссия по законодательной деятельности, а также поддержали МИД, ФСБ и Минтранс.
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), северный морской путь, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:41 25.07.2022 (обновлено: 20:52 25.07.2022)
 
Минобороны предложило изменить правила прохода по Севморпути

РБК: Минобороны предложило ограничить проход по Севморпути иностранным судам

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на морской порт Дудинка Северного морского пути
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути (СМП) только по разрешению, сообщает РБК со ссылкой на законопроект.
Ведомство предложило дополнить федеральный закон "О внутренних морских водах" положением, согласно которому кораблям из других стран необходимо за 90 дней до захода в СМП уведомить об этом по дипломатическим каналам.
В тексте пояснительной записки к проекту Минобороны, которая есть в распоряжении издания, уточняется, что власти смогут приостанавливать прибытие иностранных кораблей в акваторию для обеспечения безопасности. Такие требования объясняются ростом объемов морских перевозок и активизацией военно-морской деятельности различных государств.
По данным РБК, поправки уже одобрила правительственная комиссия по законодательной деятельности, а также поддержали МИД, ФСБ и Минтранс.
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21 июня, 08:00Наука
Между нами тает лед. В США придумали, как потеснить Россию на Севморпути
 
БезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Северный морской путьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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