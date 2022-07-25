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ООН: стороны продуктовой сделки подтвердили приверженность договоренностям
ООН: стороны продуктовой сделки подтвердили приверженность договоренностям - РИА Новости, 25.07.2022
ООН: стороны продуктовой сделки подтвердили приверженность договоренностям
Все стороны "продуктовой сделки", достигнутой в Стамбуле, подтвердили приверженность ее исполнению, заявил на брифинге заместитель официального представителя... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T19:19
2022-07-25T19:19
2022-07-25T19:22
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ООН, 25 июл – РИА Новости. Все стороны "продуктовой сделки", достигнутой в Стамбуле, подтвердили приверженность ее исполнению, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.По его словам, турецкая сторона уже предоставила помещение для Совместного координационного центра в Стамбуле."К завтрашнему дню все стороны и ООН прибудут в совместный координационный центр в Стамбул. Ожидаем, что первые поставки могут начаться в ближайшие дни", – добавил он.
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в мире, оон, антониу гуттереш, экономика, стамбул
19:19 25.07.2022 (обновлено: 19:22 25.07.2022)
ООН: стороны продуктовой сделки подтвердили приверженность договоренностям
ООН заявила, что стороны подтвердили приверженность договоренностям по продуктовой сделке