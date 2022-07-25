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ООН: стороны продуктовой сделки подтвердили приверженность договоренностям

ООН: стороны продуктовой сделки подтвердили приверженность договоренностям - РИА Новости, 25.07.2022

ООН: стороны продуктовой сделки подтвердили приверженность договоренностям

Все стороны "продуктовой сделки", достигнутой в Стамбуле, подтвердили приверженность ее исполнению, заявил на брифинге заместитель официального представителя... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T19:19

2022-07-25T19:19

2022-07-25T19:22

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ООН, 25 июл – РИА Новости. Все стороны "продуктовой сделки", достигнутой в Стамбуле, подтвердили приверженность ее исполнению, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.По его словам, турецкая сторона уже предоставила помещение для Совместного координационного центра в Стамбуле."К завтрашнему дню все стороны и ООН прибудут в совместный координационный центр в Стамбул. Ожидаем, что первые поставки могут начаться в ближайшие дни", – добавил он.

https://ria.ru/20220725/ssha-1804819158.html

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в мире, оон, антониу гуттереш, экономика, стамбул