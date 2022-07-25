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Чижов призвал не переоценивать седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 25.07.2022
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Чижов призвал не переоценивать седьмой пакет санкций против России
Чижов призвал не переоценивать седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 25.07.2022
Чижов призвал не переоценивать седьмой пакет санкций против России
Евросоюз демонстрирует нервозность и отсутствие четкой перспективы, когда речь идет о конкретных шагах по сдерживанию России, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:26
2022-07-25T15:41
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
политика
владимир чижов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Евросоюз демонстрирует нервозность и отсутствие четкой перспективы, когда речь идет о конкретных шагах по сдерживанию России, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов."Если говорить о конкретных шагах по сдерживанию России, то они отражают в первую очередь нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы, что делать дальше. Когда это только затевалось - многие предупреждали функционеров ЕС, что, вводя какие-то меры, всегда надо иметь в виду, что вы будете делать и как вы будете отрабатывать их назад, отменять", - сказал Чижов в эфире "России 24", подчеркнув, что об этом инициаторы санкций не задумывались.Он при этом подчеркнул, что называть последний пакет санкций "седьмым" означало бы его переоценивать - по словам Чижова, "на седьмой он явно не тянет".
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, политика, владимир чижов
15:26 25.07.2022 (обновлено: 15:41 25.07.2022)
 
Чижов призвал не переоценивать седьмой пакет санкций против России

Постпред Чижов заявил об отсутствии у Евросоюза согласованности в принятии новых санкций

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Евросоюз демонстрирует нервозность и отсутствие четкой перспективы, когда речь идет о конкретных шагах по сдерживанию России, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Если говорить о конкретных шагах по сдерживанию России, то они отражают в первую очередь нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы, что делать дальше. Когда это только затевалось - многие предупреждали функционеров ЕС, что, вводя какие-то меры, всегда надо иметь в виду, что вы будете делать и как вы будете отрабатывать их назад, отменять", - сказал Чижов в эфире "России 24", подчеркнув, что об этом инициаторы санкций не задумывались.
Он при этом подчеркнул, что называть последний пакет санкций "седьмым" означало бы его переоценивать - по словам Чижова, "на седьмой он явно не тянет".
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РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииПолитикаВладимир Чижов
 
 
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