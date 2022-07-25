https://ria.ru/20220725/sanktsiy-1804803509.html

Чижов призвал не переоценивать седьмой пакет санкций против России

Чижов призвал не переоценивать седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 25.07.2022

Чижов призвал не переоценивать седьмой пакет санкций против России

Евросоюз демонстрирует нервозность и отсутствие четкой перспективы, когда речь идет о конкретных шагах по сдерживанию России, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:26

2022-07-25T15:26

2022-07-25T15:41

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

политика

владимир чижов

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Евросоюз демонстрирует нервозность и отсутствие четкой перспективы, когда речь идет о конкретных шагах по сдерживанию России, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов."Если говорить о конкретных шагах по сдерживанию России, то они отражают в первую очередь нервозность Евросоюза и отсутствие четкой перспективы, что делать дальше. Когда это только затевалось - многие предупреждали функционеров ЕС, что, вводя какие-то меры, всегда надо иметь в виду, что вы будете делать и как вы будете отрабатывать их назад, отменять", - сказал Чижов в эфире "России 24", подчеркнув, что об этом инициаторы санкций не задумывались.Он при этом подчеркнул, что называть последний пакет санкций "седьмым" означало бы его переоценивать - по словам Чижова, "на седьмой он явно не тянет".

https://ria.ru/20220721/mid-1804159621.html

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Кирилл Волков

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, политика, владимир чижов