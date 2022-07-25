https://ria.ru/20220725/sanktsii-1804754182.html
Российские кондитеры потребовали вывести пищевые ингредиенты из-под санкций
Российские кондитеры потребовали вывести пищевые ингредиенты из-под санкций - РИА Новости, 25.07.2022
Российские кондитеры потребовали вывести пищевые ингредиенты из-под санкций
Пищевые ингредиенты, используемые для производства продуктов питания, в том числе кондитерской продукции, должны быть выведены из-под санкционных ограничений,... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:42
2022-07-25T12:42
2022-07-25T12:42
экономика
россия
санкции
санкции в отношении россии
в мире
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152039/57/1520395743_31:0:2970:1653_1920x0_80_0_0_de07bed5cc6bd4bf769501e8ef6a2616.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пищевые ингредиенты, используемые для производства продуктов питания, в том числе кондитерской продукции, должны быть выведены из-под санкционных ограничений, ряд из них заменить весьма проблематично, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин."В настоящее время существуют сложности с поставками эмульгаторов и красителей для пищевого производства от европейских производителей", - продолжил он, комментируя последствия попадания ряда необходимых для кондитеров ингредиентов, например эмульгаторов, в один из санкционных пакетов Евросоюза. Эмульгаторы являются важным элементом в производстве кондитерской продукции - как шоколада, так и выпечки, поскольку улучшают текстуру теста."Каким-то типам эмульгаторов можно оперативно найти замену у производителей из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а какие-то эмульгаторы заметить крайне проблематично", - говорит Лашманкин. В целом адаптация рецептур кондитерских изделий под новый ингредиент – достаточно длительный и затратный процесс, поскольку "альтернативный продукт должен идеально попасть в рецептуру, иначе потеряет вкусовые особенности".Ситуация с пищевыми красителями обстоит для отрасли немного проще - здесь много полностью отечественной продукции с минимальной, если не нулевой, зависимостью от импорта. "Многие российские кондитерские компании, которые работают с красителями, активно переходят на локальное сырье. Тем не менее, ряд сложных красителей в нашей стране пока не производится, и быстро найти им замену им тоже будет непросто", - заметил глава "Асконда".В начале июня Лашманкин говорил журналистам, что Россия в 2022 году может сохранить выпуск кондитерской продукции на уровне прошлого года, а динамика цен будет ограничиваться высокой насыщенностью внутреннего рынка и стабильными ценами на ключевые ингредиенты.
https://ria.ru/20220720/fas-1803722667.html
https://ria.ru/20220720/golod-1803602252.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152039/57/1520395743_398:0:2602:1653_1920x0_80_0_0_4f1eb83f9ecc7849145fb30e2c3ce3f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, продукты
Российские кондитеры потребовали вывести пищевые ингредиенты из-под санкций
Глава "Асконд" Лашманкин заявил, что пищевые ингредиенты не должны подпадать под санкции
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пищевые ингредиенты, используемые для производства продуктов питания, в том числе кондитерской продукции, должны быть выведены из-под санкционных ограничений, ряд из них заменить весьма проблематично, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин.
"Учитывая последние высказывания мировых лидеров о недопустимости ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и практические шаги государств в этом направлении, отмена запрета на поставки пищевых ингредиентов для производства продуктов питания также представляется очень логичной мерой", - сказал Лашманкин.
"В настоящее время существуют сложности с поставками эмульгаторов и красителей для пищевого производства от европейских производителей", - продолжил он, комментируя последствия попадания ряда необходимых для кондитеров ингредиентов, например эмульгаторов, в один из санкционных пакетов Евросоюза. Эмульгаторы являются важным элементом в производстве кондитерской продукции - как шоколада, так и выпечки, поскольку улучшают текстуру теста.
"Каким-то типам эмульгаторов можно оперативно найти замену у производителей из стран Юго-Восточной Азии
и Ближнего Востока
, а какие-то эмульгаторы заметить крайне проблематично", - говорит Лашманкин. В целом адаптация рецептур кондитерских изделий под новый ингредиент – достаточно длительный и затратный процесс, поскольку "альтернативный продукт должен идеально попасть в рецептуру, иначе потеряет вкусовые особенности".
Ситуация с пищевыми красителями обстоит для отрасли немного проще - здесь много полностью отечественной продукции с минимальной, если не нулевой, зависимостью от импорта. "Многие российские кондитерские компании, которые работают с красителями, активно переходят на локальное сырье. Тем не менее, ряд сложных красителей в нашей стране пока не производится, и быстро найти им замену им тоже будет непросто", - заметил глава "Асконда".
В начале июня Лашманкин говорил журналистам, что Россия
в 2022 году может сохранить выпуск кондитерской продукции на уровне прошлого года, а динамика цен будет ограничиваться высокой насыщенностью внутреннего рынка и стабильными ценами на ключевые ингредиенты.