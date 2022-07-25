https://ria.ru/20220725/sanktsii-1804754182.html

Российские кондитеры потребовали вывести пищевые ингредиенты из-под санкций

Российские кондитеры потребовали вывести пищевые ингредиенты из-под санкций - РИА Новости, 25.07.2022

Российские кондитеры потребовали вывести пищевые ингредиенты из-под санкций

Пищевые ингредиенты, используемые для производства продуктов питания, в том числе кондитерской продукции, должны быть выведены из-под санкционных ограничений,... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:42

2022-07-25T12:42

2022-07-25T12:42

экономика

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пищевые ингредиенты, используемые для производства продуктов питания, в том числе кондитерской продукции, должны быть выведены из-под санкционных ограничений, ряд из них заменить весьма проблематично, заявил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин."В настоящее время существуют сложности с поставками эмульгаторов и красителей для пищевого производства от европейских производителей", - продолжил он, комментируя последствия попадания ряда необходимых для кондитеров ингредиентов, например эмульгаторов, в один из санкционных пакетов Евросоюза. Эмульгаторы являются важным элементом в производстве кондитерской продукции - как шоколада, так и выпечки, поскольку улучшают текстуру теста."Каким-то типам эмульгаторов можно оперативно найти замену у производителей из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а какие-то эмульгаторы заметить крайне проблематично", - говорит Лашманкин. В целом адаптация рецептур кондитерских изделий под новый ингредиент – достаточно длительный и затратный процесс, поскольку "альтернативный продукт должен идеально попасть в рецептуру, иначе потеряет вкусовые особенности".Ситуация с пищевыми красителями обстоит для отрасли немного проще - здесь много полностью отечественной продукции с минимальной, если не нулевой, зависимостью от импорта. "Многие российские кондитерские компании, которые работают с красителями, активно переходят на локальное сырье. Тем не менее, ряд сложных красителей в нашей стране пока не производится, и быстро найти им замену им тоже будет непросто", - заметил глава "Асконда".В начале июня Лашманкин говорил журналистам, что Россия в 2022 году может сохранить выпуск кондитерской продукции на уровне прошлого года, а динамика цен будет ограничиваться высокой насыщенностью внутреннего рынка и стабильными ценами на ключевые ингредиенты.

https://ria.ru/20220720/fas-1803722667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, санкции, санкции в отношении россии, в мире, продукты