https://ria.ru/20220725/sanktsii-1804725450.html

В Минсельхозе рассказали об опасности антироссийских санкций

В Минсельхозе рассказали об опасности антироссийских санкций - РИА Новости, 25.07.2022

В Минсельхозе рассказали об опасности антироссийских санкций

Западные санкции против России могут иметь тяжелые последствия для разбалансированного мирового агрорынка, под угрозой в том числе и продовольственная... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:54

2022-07-25T10:54

2022-07-25T10:54

экономика

россия

шос

санкции в отношении россии

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ТАШКЕНТ, 25 июл - РИА Новости. Западные санкции против России могут иметь тяжелые последствия для разбалансированного мирового агрорынка, под угрозой в том числе и продовольственная безопасность, заявил в понедельник заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.В Ташкенте проходит седьмое заседание министров сельского хозяйства стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)."На фоне разбалансированности мирового аграрного рынка меры санкционного характера могут иметь очень тяжелые последствия. Под угрозой и продовольственная безопасность стран и регионов", - сказал Левин, выступая на совещании.Он отметил, что реализация рядом стран стимулирующих экономических программ количественного смягчения привела к раскручиванию инфляции в глобальном масштабе. "Текущая ситуация с продовольствием - во многом результат этой макроэкономической политики, бесконтрольной миссии и накапливания долгов", - пояснил замминистра."В свою очередь нелегитимное ограничение затрудняет движение сельхоз- и продовольственных товаров. На российском экспорте в том числе сказываются запреты на поставки нашей продукции. Давление недружественных стран на прочие государства с целью снижения объёмов закупок российских товаров, в том числе продовольствия, существенно влияет на эти возможности", - считает Левин.Он напомнил, что Россия в течение последних лет является нетто-экспортёром продовольствия, занимает ведущие позиции по экспорту пшеницы и ячменя растительных масел, рыбы и морепродуктов. Левин отметил, что в 2021 году объем поставок сельхозпродукции из РФ на мировой рынок вырос более чем на 21% и превысил 37 миллиардов долларов. "В текущем 2022 году мы также прогнозируем хорошие результаты по производству и экспорту сельхозпродукции. Это позволит нашей стране и далее обеспечивать свой вклад в борьбу с голодом и недоеданием", - добавил Левин.

https://ria.ru/20220723/sanktsii-1804477390.html

https://ria.ru/20220724/sanktsii-1804627536.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, шос, санкции в отношении россии