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"Это изменит ситуацию". Что США пообещали Киеву - РИА Новости, 25.07.2022
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"Это изменит ситуацию". Что США пообещали Киеву
"Это изменит ситуацию". Что США пообещали Киеву - РИА Новости, 25.07.2022
"Это изменит ситуацию". Что США пообещали Киеву
Страны НАТО готовятся в очередной раз поднять ставки в противостоянии с Россией. Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Запад может передать... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T08:00
2022-07-25T09:44
безопасность
марк милли
сша
украина
киев
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
ввс сша
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Страны НАТО готовятся в очередной раз поднять ставки в противостоянии с Россией. Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Запад может передать Киеву современные боевые самолеты. Пока, впрочем, не ясно, о чем именно идет речь и как быстро украинские летчики освоят эту технику. О нашумевшей инициативе — в материале РИА Новости.Новое чудо-оружиеПо данным российского Минобороны, с 24 февраля ВСУ потеряли 260 самолетов, 144 вертолета и 1577 беспилотников различного назначения. Исправных бортов у Киева осталось мало.ВСУ по-прежнему располагают средствами ПВО, но этого явно недостаточно, чтобы перехватить превосходство в воздухе. Значит, сухопутные войска будут постоянно под огнем. Сами военнослужащие ВСУ признаются: самое страшное на фронте — тяжелые авиабомбы.В начале июня командующий национальной гвардией штата Калифорния Дэвид Болдуин призвал американское правительство передать Украине истребители советского производства. У США есть до двух десятков Су-27 и МиГ-29 ранних модификаций.Также шла речь о партии польских МиГ-29. Однако в НАТО об этом не договорились. Тем не менее в Киев из Восточной Европы доставили запчасти и вооружение для самолетов.Особой пользы это не принесло. ВКС продолжают господствовать в небе. Западные аналитики поняли: украинская авиация особо не влияет на расклад сил. И вот теперь новое предложение.Реакция РоссииКак уточнил генерал Чарльз Браун, тип самолетов, которыми собираются вооружить Киев, пока не определили. По его словам, это могут быть американские истребители F-15 и F-16, шведские JAS-39 Gripen, французские Rafale.Впрочем, эксперты сомневаются, что в краткосрочной перспективе натовские самолеты серьезно помогут ВСУ на фронте."Отправка оружия еще ничего не значит, важно, как Украина этим воспользуется, — считает политолог Игорь Шатров. — Советские запасы в странах Восточной Европы не бесконечны. На Западе это понимают и готовятся к новым поставкам. Но пока очень много непонятного: где будут обслуживаться и базироваться иностранные самолеты, как предотвратить их попадание в руки россиян и, самое главное, каким образом быстро подготовить достаточное количество летчиков. Чтобы просто научить офицера взлетать, садиться и выполнять несложные маневры, может потребоваться до полугода".Если западная авиация будет использоваться исключительно в зоне конфликта — это один сценарий, добавил эксперт. Если же американские самолеты начнут бить вглубь российской территории — это сознательная эскалация со стороны США, которая развяжет Москве руки на применение видов вооружений, еще не использовавшихся в конфликте.Символическая помощьРешение о предоставлении западных истребителей Украине еще не принято. Однако на прошлой неделе председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил на брифинге, что в Пентагоне изучают дополнительные варианты подготовки украинских военнослужащих. Позже палата представителей одобрила выделение 100 миллионов долларов на обучение летчиков ВСУ.Помимо истребителей, Белый дом также собирается передать Украине ударные машины. В частности, глава ВВС США Фрэнк Кендалл несколько раз упоминал дозвуковые штурмовики A-10 Thunderbolt II. Для Пентагона это был бы идеальный выбор. Оборонное ведомство уже много лет пытается списать самолеты, принятые на вооружение еще в 1977-м, ради закупки современных. Однако парламент раз за разом отклонял инициативу военных."Мы изучали эти самолеты по доступным нам материалам, — рассказал офицер ВКС Игорь (фамилию попросил не называть). — В принципе для истребителя штурмовик — несложная цель. Летит медленно и невысоко, достаточно неповоротливый. Применять свое главное оружие — семиствольную 30-миллиметровую скорострельную пушку — не сможет, так как для этого придется входить в зону действия нашего войскового ПВО. Единственный выход — работать ракетами издали, но непонятно, сколько и каких боеприпасов дадут американцы".Об истребителях F-15 и F-16 специалисты отзываются с уважением. Эти машины применяли во многих конфликтах, они на вооружении десятков стран. Но вряд ли Киев получит последние модификации — американцы не хотят, чтобы важные военные технологии попали в руки россиян. А ранние варианты — не соперники истребителям Су-30СМ и Су-35С. Вдобавок, чтобы хорошо освоить западные машины, нужны годы.
https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html
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украина
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, марк милли, сша, украина, киев, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, ввс сша, f-16, f-15se, миг-29
08:00 25.07.2022 (обновлено: 09:44 25.07.2022)
 

"Это изменит ситуацию". Что США пообещали Киеву

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor McBrideИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor McBride
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Страны НАТО готовятся в очередной раз поднять ставки в противостоянии с Россией. Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Запад может передать Киеву современные боевые самолеты. Пока, впрочем, не ясно, о чем именно идет речь и как быстро украинские летчики освоят эту технику. О нашумевшей инициативе — в материале РИА Новости.

Новое чудо-оружие

По данным российского Минобороны, с 24 февраля ВСУ потеряли 260 самолетов, 144 вертолета и 1577 беспилотников различного назначения. Исправных бортов у Киева осталось мало.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск ДНР. Скриншот видео
Самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск ДНР. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск ДНР. Скриншот видео
ВСУ по-прежнему располагают средствами ПВО, но этого явно недостаточно, чтобы перехватить превосходство в воздухе. Значит, сухопутные войска будут постоянно под огнем. Сами военнослужащие ВСУ признаются: самое страшное на фронте — тяжелые авиабомбы.
В начале июня командующий национальной гвардией штата Калифорния Дэвид Болдуин призвал американское правительство передать Украине истребители советского производства. У США есть до двух десятков Су-27 и МиГ-29 ранних модификаций.
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Также шла речь о партии польских МиГ-29. Однако в НАТО об этом не договорились. Тем не менее в Киев из Восточной Европы доставили запчасти и вооружение для самолетов.
Особой пользы это не принесло. ВКС продолжают господствовать в небе. Западные аналитики поняли: украинская авиация особо не влияет на расклад сил. И вот теперь новое предложение.

Реакция России

Как уточнил генерал Чарльз Браун, тип самолетов, которыми собираются вооружить Киев, пока не определили. По его словам, это могут быть американские истребители F-15 и F-16, шведские JAS-39 Gripen, французские Rafale.
Впрочем, эксперты сомневаются, что в краткосрочной перспективе натовские самолеты серьезно помогут ВСУ на фронте.
© AP Photo / Wally SantanaИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Wally Santana
Истребитель F-16
"Отправка оружия еще ничего не значит, важно, как Украина этим воспользуется, — считает политолог Игорь Шатров. — Советские запасы в странах Восточной Европы не бесконечны. На Западе это понимают и готовятся к новым поставкам. Но пока очень много непонятного: где будут обслуживаться и базироваться иностранные самолеты, как предотвратить их попадание в руки россиян и, самое главное, каким образом быстро подготовить достаточное количество летчиков. Чтобы просто научить офицера взлетать, садиться и выполнять несложные маневры, может потребоваться до полугода".
Если западная авиация будет использоваться исключительно в зоне конфликта — это один сценарий, добавил эксперт. Если же американские самолеты начнут бить вглубь российской территории — это сознательная эскалация со стороны США, которая развяжет Москве руки на применение видов вооружений, еще не использовавшихся в конфликте.

Символическая помощь

Решение о предоставлении западных истребителей Украине еще не принято. Однако на прошлой неделе председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил на брифинге, что в Пентагоне изучают дополнительные варианты подготовки украинских военнослужащих. Позже палата представителей одобрила выделение 100 миллионов долларов на обучение летчиков ВСУ.
CC BY 2.0 / D. Miller / A-10 Thunderbolt IIШтурмовик ВВС США A-10 "Тандерболт"
Штурмовик ВВС США A-10 Тандерболт - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
CC BY 2.0 / D. Miller / A-10 Thunderbolt II
Штурмовик ВВС США A-10 "Тандерболт"
Помимо истребителей, Белый дом также собирается передать Украине ударные машины. В частности, глава ВВС США Фрэнк Кендалл несколько раз упоминал дозвуковые штурмовики A-10 Thunderbolt II. Для Пентагона это был бы идеальный выбор. Оборонное ведомство уже много лет пытается списать самолеты, принятые на вооружение еще в 1977-м, ради закупки современных. Однако парламент раз за разом отклонял инициативу военных.
"Мы изучали эти самолеты по доступным нам материалам, — рассказал офицер ВКС Игорь (фамилию попросил не называть). — В принципе для истребителя штурмовик — несложная цель. Летит медленно и невысоко, достаточно неповоротливый. Применять свое главное оружие — семиствольную 30-миллиметровую скорострельную пушку — не сможет, так как для этого придется входить в зону действия нашего войскового ПВО. Единственный выход — работать ракетами издали, но непонятно, сколько и каких боеприпасов дадут американцы".
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 16:33
Украина может не дождаться американских истребителей, заявил эксперт
Об истребителях F-15 и F-16 специалисты отзываются с уважением. Эти машины применяли во многих конфликтах, они на вооружении десятков стран. Но вряд ли Киев получит последние модификации — американцы не хотят, чтобы важные военные технологии попали в руки россиян. А ранние варианты — не соперники истребителям Су-30СМ и Су-35С. Вдобавок, чтобы хорошо освоить западные машины, нужны годы.
 
БезопасностьМарк МиллиСШАУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныВВС СШАF-16F-15SEМиГ-29
 
 
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