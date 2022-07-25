Рейтинг@Mail.ru
Завершился прием заявок на Казанский глобальный молодежный саммит - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20220725/sammit-1804770651.html
Завершился прием заявок на Казанский глобальный молодежный саммит
Завершился прием заявок на Казанский глобальный молодежный саммит - РИА Новости, 25.07.2022
Завершился прием заявок на Казанский глобальный молодежный саммит
Порядка 7,6 тысячи заявок из 130 стран поступило на Казанский глобальный молодежный саммит, который пройдет в августе в рамках международной программы "Казань - РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:32
2022-07-25T13:35
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
россия
общество
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_416:551:3076:2047_1920x0_80_0_0_8151a7f99ae471e85f570eadadc2df02.jpg
КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Порядка 7,6 тысячи заявок из 130 стран поступило на Казанский глобальный молодежный саммит, который пройдет в августе в рамках международной программы "Казань - молодежная столица ОИС 2022", сообщает оргкомитет форума.В частности, в числе стран, из которых поступили заявки, Пакистан, Эфиопия, Киргизия, Египет, Россия, Судан, Турция, Великобритания, США, Вьетнам, Венесуэла, Филиппины, Индонезия, Австралия и другие.Результаты отбора будут объявлены в течение 10 дней и опубликованы на сайте международной программы "Казань - молодежная столица ОИС 2022" (Организации исламского сотрудничества)."Саммит является ключевым событием международной программы "Казань – молодежная столица ОИС 2022", которое впервые соберет на одной площадке министров по делам молодежи и спорту стран ОИС, чрезвычайных и полномочных послов стран ОИС, генеральных консулов стран ОИС, лидеров молодежных организаций, представителей международных организаций, занимающихся молодежной политикой, лидеров мнений, молодых предпринимателей и представителей научного сообщества - всего 300 участников", - отметил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.Как отмечают организаторы, Казанский глобальный молодежный саммит станет платформой для объединения молодежи и субъектов молодежной политики, способствующих вовлечению молодежи во все процессы на локальном, региональном и глобальном уровнях.К саммиту готовится исследование современной молодежи совместно с Международным центром по обучению и статистике, экономическим и социальным исследованиям исламских стран (SESRIC).В рамках программы запланированы пленарное заседание, панельные дискуссии, интерактивные семинары, презентации исследовательского опроса по актуальным вызовам в молодежной среде, сессии по прогнозированию будущего развития молодежной среды, а также культурная программа. Будут обсуждены вопросы миграции молодежи, цифровых трендов в молодежной среде, укрепления здоровья и благополучия, молодежного предпринимательства, межкультурного диалога. Также совместно с Казанским глобальным молодежным саммитом 26-30 августа состоится V Глобальный форум молодых дипломатов.
https://ria.ru/20220722/flot-1804244007.html
https://ria.ru/20220711/vypuskniki-1801748030.html
республика татарстан (татарстан)
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_637:508:2689:2047_1920x0_80_0_0_8d5e991de2f65f7a559dc7489d286464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), россия, общество, казань
13:32 25.07.2022 (обновлено: 13:35 25.07.2022)
 
Завершился прием заявок на Казанский глобальный молодежный саммит

Для участия в Казанском глобальном молодежном саммите подали около 7,6 тысячи заявок

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Порядка 7,6 тысячи заявок из 130 стран поступило на Казанский глобальный молодежный саммит, который пройдет в августе в рамках международной программы "Казань - молодежная столица ОИС 2022", сообщает оргкомитет форума.
"Завершился прием заявок на Казанский глобальный молодежный саммит, который пройдет с 27 по 30 августа. Саммит состоится в рамках международной программы "Казань - Молодежная столица ОИС 2022". Всего за период заявочной кампании было получено 7600 заявок из 130 стран мира", - говорится в сообщении.
В частности, в числе стран, из которых поступили заявки, Пакистан, Эфиопия, Киргизия, Египет, Россия, Судан, Турция, Великобритания, США, Вьетнам, Венесуэла, Филиппины, Индонезия, Австралия и другие.
Результаты отбора будут объявлены в течение 10 дней и опубликованы на сайте международной программы "Казань - молодежная столица ОИС 2022" (Организации исламского сотрудничества).
"Саммит является ключевым событием международной программы "Казань – молодежная столица ОИС 2022", которое впервые соберет на одной площадке министров по делам молодежи и спорту стран ОИС, чрезвычайных и полномочных послов стран ОИС, генеральных консулов стран ОИС, лидеров молодежных организаций, представителей международных организаций, занимающихся молодежной политикой, лидеров мнений, молодых предпринимателей и представителей научного сообщества - всего 300 участников", - отметил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.
Символ Казани - дракон Зилант. На втором плане - мечеть Кул-Шариф - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 13:38Республика Татарстан
В Казани открылась конференция об основании русского флота
Как отмечают организаторы, Казанский глобальный молодежный саммит станет платформой для объединения молодежи и субъектов молодежной политики, способствующих вовлечению молодежи во все процессы на локальном, региональном и глобальном уровнях.
К саммиту готовится исследование современной молодежи совместно с Международным центром по обучению и статистике, экономическим и социальным исследованиям исламских стран (SESRIC).
В рамках программы запланированы пленарное заседание, панельные дискуссии, интерактивные семинары, презентации исследовательского опроса по актуальным вызовам в молодежной среде, сессии по прогнозированию будущего развития молодежной среды, а также культурная программа. Будут обсуждены вопросы миграции молодежи, цифровых трендов в молодежной среде, укрепления здоровья и благополучия, молодежного предпринимательства, межкультурного диалога. Также совместно с Казанским глобальным молодежным саммитом 26-30 августа состоится V Глобальный форум молодых дипломатов.
Вид на Казанский федеральный университет - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 16:20Республика Татарстан
Выпускники из ДНР и ЛНР получат бюджетные места в вузах Татарстана
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияОбществоКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала