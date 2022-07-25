https://ria.ru/20220725/sammit-1804770651.html

Завершился прием заявок на Казанский глобальный молодежный саммит

Завершился прием заявок на Казанский глобальный молодежный саммит - РИА Новости, 25.07.2022

Завершился прием заявок на Казанский глобальный молодежный саммит

Порядка 7,6 тысячи заявок из 130 стран поступило на Казанский глобальный молодежный саммит, который пройдет в августе в рамках международной программы "Казань - РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T13:32

2022-07-25T13:32

2022-07-25T13:35

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КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Порядка 7,6 тысячи заявок из 130 стран поступило на Казанский глобальный молодежный саммит, который пройдет в августе в рамках международной программы "Казань - молодежная столица ОИС 2022", сообщает оргкомитет форума.В частности, в числе стран, из которых поступили заявки, Пакистан, Эфиопия, Киргизия, Египет, Россия, Судан, Турция, Великобритания, США, Вьетнам, Венесуэла, Филиппины, Индонезия, Австралия и другие.Результаты отбора будут объявлены в течение 10 дней и опубликованы на сайте международной программы "Казань - молодежная столица ОИС 2022" (Организации исламского сотрудничества)."Саммит является ключевым событием международной программы "Казань – молодежная столица ОИС 2022", которое впервые соберет на одной площадке министров по делам молодежи и спорту стран ОИС, чрезвычайных и полномочных послов стран ОИС, генеральных консулов стран ОИС, лидеров молодежных организаций, представителей международных организаций, занимающихся молодежной политикой, лидеров мнений, молодых предпринимателей и представителей научного сообщества - всего 300 участников", - отметил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.Как отмечают организаторы, Казанский глобальный молодежный саммит станет платформой для объединения молодежи и субъектов молодежной политики, способствующих вовлечению молодежи во все процессы на локальном, региональном и глобальном уровнях.К саммиту готовится исследование современной молодежи совместно с Международным центром по обучению и статистике, экономическим и социальным исследованиям исламских стран (SESRIC).В рамках программы запланированы пленарное заседание, панельные дискуссии, интерактивные семинары, презентации исследовательского опроса по актуальным вызовам в молодежной среде, сессии по прогнозированию будущего развития молодежной среды, а также культурная программа. Будут обсуждены вопросы миграции молодежи, цифровых трендов в молодежной среде, укрепления здоровья и благополучия, молодежного предпринимательства, межкультурного диалога. Также совместно с Казанским глобальным молодежным саммитом 26-30 августа состоится V Глобальный форум молодых дипломатов.

https://ria.ru/20220722/flot-1804244007.html

https://ria.ru/20220711/vypuskniki-1801748030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика татарстан (татарстан), россия, общество, казань