https://ria.ru/20220725/sammit-1804770651.html
Завершился прием заявок на Казанский глобальный молодежный саммит
Завершился прием заявок на Казанский глобальный молодежный саммит - РИА Новости, 25.07.2022
Завершился прием заявок на Казанский глобальный молодежный саммит
Порядка 7,6 тысячи заявок из 130 стран поступило на Казанский глобальный молодежный саммит, который пройдет в августе в рамках международной программы "Казань - РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:32
2022-07-25T13:32
2022-07-25T13:35
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
россия
общество
казань
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КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости. Порядка 7,6 тысячи заявок из 130 стран поступило на Казанский глобальный молодежный саммит, который пройдет в августе в рамках международной программы "Казань - молодежная столица ОИС 2022", сообщает оргкомитет форума.В частности, в числе стран, из которых поступили заявки, Пакистан, Эфиопия, Киргизия, Египет, Россия, Судан, Турция, Великобритания, США, Вьетнам, Венесуэла, Филиппины, Индонезия, Австралия и другие.Результаты отбора будут объявлены в течение 10 дней и опубликованы на сайте международной программы "Казань - молодежная столица ОИС 2022" (Организации исламского сотрудничества)."Саммит является ключевым событием международной программы "Казань – молодежная столица ОИС 2022", которое впервые соберет на одной площадке министров по делам молодежи и спорту стран ОИС, чрезвычайных и полномочных послов стран ОИС, генеральных консулов стран ОИС, лидеров молодежных организаций, представителей международных организаций, занимающихся молодежной политикой, лидеров мнений, молодых предпринимателей и представителей научного сообщества - всего 300 участников", - отметил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.Как отмечают организаторы, Казанский глобальный молодежный саммит станет платформой для объединения молодежи и субъектов молодежной политики, способствующих вовлечению молодежи во все процессы на локальном, региональном и глобальном уровнях.К саммиту готовится исследование современной молодежи совместно с Международным центром по обучению и статистике, экономическим и социальным исследованиям исламских стран (SESRIC).В рамках программы запланированы пленарное заседание, панельные дискуссии, интерактивные семинары, презентации исследовательского опроса по актуальным вызовам в молодежной среде, сессии по прогнозированию будущего развития молодежной среды, а также культурная программа. Будут обсуждены вопросы миграции молодежи, цифровых трендов в молодежной среде, укрепления здоровья и благополучия, молодежного предпринимательства, межкультурного диалога. Также совместно с Казанским глобальным молодежным саммитом 26-30 августа состоится V Глобальный форум молодых дипломатов.
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13:32 25.07.2022 (обновлено: 13:35 25.07.2022)
Завершился прием заявок на Казанский глобальный молодежный саммит
Для участия в Казанском глобальном молодежном саммите подали около 7,6 тысячи заявок
КАЗАНЬ, 25 июл – РИА Новости.
Порядка 7,6 тысячи заявок из 130 стран поступило на Казанский глобальный молодежный саммит, который пройдет в августе в рамках международной программы "Казань - молодежная столица ОИС 2022", сообщает
оргкомитет форума.
"Завершился прием заявок на Казанский глобальный молодежный саммит, который пройдет с 27 по 30 августа. Саммит состоится в рамках международной программы "Казань - Молодежная столица ОИС 2022". Всего за период заявочной кампании было получено 7600 заявок из 130 стран мира", - говорится в сообщении.
В частности, в числе стран, из которых поступили заявки, Пакистан, Эфиопия, Киргизия, Египет, Россия, Судан, Турция, Великобритания, США, Вьетнам, Венесуэла, Филиппины, Индонезия, Австралия и другие.
Результаты отбора будут объявлены в течение 10 дней и опубликованы на сайте международной программы "Казань - молодежная столица ОИС 2022" (Организации исламского сотрудничества).
"Саммит является ключевым событием международной программы "Казань – молодежная столица ОИС 2022", которое впервые соберет на одной площадке министров по делам молодежи и спорту стран ОИС, чрезвычайных и полномочных послов стран ОИС, генеральных консулов стран ОИС, лидеров молодежных организаций, представителей международных организаций, занимающихся молодежной политикой, лидеров мнений, молодых предпринимателей и представителей научного сообщества - всего 300 участников", - отметил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.
Как отмечают организаторы, Казанский глобальный молодежный саммит станет платформой для объединения молодежи и субъектов молодежной политики, способствующих вовлечению молодежи во все процессы на локальном, региональном и глобальном уровнях.
К саммиту готовится исследование современной молодежи совместно с Международным центром по обучению и статистике, экономическим и социальным исследованиям исламских стран (SESRIC).
В рамках программы запланированы пленарное заседание, панельные дискуссии, интерактивные семинары, презентации исследовательского опроса по актуальным вызовам в молодежной среде, сессии по прогнозированию будущего развития молодежной среды, а также культурная программа. Будут обсуждены вопросы миграции молодежи, цифровых трендов в молодежной среде, укрепления здоровья и благополучия, молодежного предпринимательства, межкультурного диалога. Также совместно с Казанским глобальным молодежным саммитом 26-30 августа состоится V Глобальный форум молодых дипломатов.