https://ria.ru/20220725/rpts-1804839433.html
В РПЦ прокомментировали приговор юноше, устроившему взрыв в гимназии
В РПЦ прокомментировали приговор юноше, устроившему взрыв в гимназии - РИА Новости, 25.07.2022
В РПЦ прокомментировали приговор юноше, устроившему взрыв в гимназии
Приговор Владиславу Струженкову, устроившему взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, соответствует тяжести его деяния, но Русская... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:17
2022-07-25T17:17
2022-07-25T17:34
религия
серпухов
религия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Приговор Владиславу Струженкову, устроившему взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, соответствует тяжести его деяния, но Русская православная церковь (РПЦ) надеется на его раскаяние и на то, что тюремные священники смогут помочь ему осознать его необходимость, сообщил РИА Новости источник в Московском патриархате.Серпуховской городской суд в понедельник приговорил Струженкова к 13 годам колонии. Ранее в ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима."Совершенное Струженковым деяние, конечно, подпадает под признаки террористического акта, поэтому наказание в целом соответствует этой квалификации. Вместе с тем мы, конечно, хотели бы, чтобы у него была возможность раскаяться в совершении этого преступления, и надеемся, что тюремные священники, насколько это возможно, смогут ему в этом помочь. Это молодой человек, и несмотря на тяжесть совершенного им преступления, мы верим, что его жизнь на этом не закончена, и его участь лучше, чем участь тех, кто покончил жизнь самоубийством при совершении подобных нападений или был ликвидирован правоохранительными органами", – сказал собеседник агентства.По версии следствия, 13 декабря 2021 года на территории женского монастыря в Серпухове 18-летний Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и привел в действие изготовленную им самим бомбу тротиловым эквивалентом 150 граммов. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.Как следует из материалов дела, у Струженкова, увлекавшегося просмотром видеороликов о нападениях на школы, "возник умысел на убийство двух и более лиц". Возле входа в гимназию он поджег фитиль самодельного взрывного устройства, но при открытии двери оно преждевременно взорвалось. В результате происшествия пострадали 10 учеников гимназии, всего же в тот момент в помещении было 42 человека. После взрыва Струженков намеревался покончить с собой.Струженков обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога. По данным суда, он полностью признал вину. Из материалов дела известно, что его отец возместил нанесенный гимназии ущерб на 106 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211214/gimnaziya-1763625932.html
https://ria.ru/20220113/sk-1767614999.html
https://ria.ru/20211215/gimnaziya-1763885204.html
серпухов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
серпухов, религия
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Приговор Владиславу Струженкову, устроившему взрыв на территории женского монастыря в подмосковном Серпухове, соответствует тяжести его деяния, но Русская православная церковь (РПЦ) надеется на его раскаяние и на то, что тюремные священники смогут помочь ему осознать его необходимость, сообщил РИА Новости источник в Московском патриархате.
Серпуховской городской суд в понедельник приговорил Струженкова к 13 годам колонии. Ранее в ходе прений сторон представитель гособвинения попросил назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
"Совершенное Струженковым деяние, конечно, подпадает под признаки террористического акта, поэтому наказание в целом соответствует этой квалификации. Вместе с тем мы, конечно, хотели бы, чтобы у него была возможность раскаяться в совершении этого преступления, и надеемся, что тюремные священники, насколько это возможно, смогут ему в этом помочь. Это молодой человек, и несмотря на тяжесть совершенного им преступления, мы верим, что его жизнь на этом не закончена, и его участь лучше, чем участь тех, кто покончил жизнь самоубийством при совершении подобных нападений или был ликвидирован правоохранительными органами", – сказал собеседник агентства.
По версии следствия, 13 декабря 2021 года на территории женского монастыря в Серпухове
18-летний Струженков подошел к православной гимназии, где раньше учился, и привел в действие изготовленную им самим бомбу тротиловым эквивалентом 150 граммов. В итоге сам юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.
Как следует из материалов дела, у Струженкова, увлекавшегося просмотром видеороликов о нападениях на школы, "возник умысел на убийство двух и более лиц". Возле входа в гимназию он поджег фитиль самодельного взрывного устройства, но при открытии двери оно преждевременно взорвалось. В результате происшествия пострадали 10 учеников гимназии, всего же в тот момент в помещении было 42 человека. После взрыва Струженков намеревался покончить с собой.
Струженков обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, повреждении имущества путем поджога. По данным суда, он полностью признал вину. Из материалов дела известно, что его отец возместил нанесенный гимназии ущерб на 106 тысяч рублей.